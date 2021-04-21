Kabine revizyonunun ardından Fahrettin Altun'dan ilk açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Milletimiz için dur durak bilmeden çalışmaya, üretmeye devam edecek; büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecektir.

9 Temmuz 2018'den bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapan Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendilere gece gündüz çalışarak ülkemize kattıkları için şükranlarımızı sunuyoruz.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."