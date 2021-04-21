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AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni atanan 3 bakanı tebrik etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş'u tebrik etti.
 21 Nisan 2021 02:44
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AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni atanan 3 bakanı tebrik etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok tebrik ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Sayın Derya Yanık'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Sayın Vedat Bilgin'e, Ticaret Bakanlığı'na atanan Sayın Mehmet Muş'a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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