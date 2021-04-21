Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeni bakanlara tebrik mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni atanan bakanlara tebrik mesajı yayımladı.
|21 Nisan 2021 04:37
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Sözcü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş'a yeni görevlerinde başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum" dedi.
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