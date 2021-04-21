1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yeni atanan kabine üyelerini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla bakanlık görevine atanan Derya Yanık, Vedat Bilgin ve Mehmet Muş'a, tebriklerini iletirken görevi devreden Zehra Zümrüt Selçuk ile Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti.
 21 Nisan 2021 04:39
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yeni atanan kabine üyelerini tebrik etti

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Sn. Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Sn. Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığına atanan Sn. Mehmet Muş'a yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Bakanlarımız Sn. Zehra Zümrüt Selçuk ve Sn. Ruhsar Pekcan'a ise gayret ve katkıları için içtenlikle teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeni bakanlara tebrik mesajı
21 Nisan 2021 04:37		 CHP'li Engin Altay'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki yağıyor
21 Nisan 2021 03:32
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
21 Nisan 2021 03:29		 AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni atanan 3 bakanı tebrik etti
21 Nisan 2021 02:44
Kabine revizyonunun ardından Fahrettin Altun'dan ilk açıklama
21 Nisan 2021 02:30		 Bakanlığına dezenfektan satan bakan görevden alındı
21 Nisan 2021 02:27
3 yeni Bakanın özgeçmişleri
21 Nisan 2021 02:10		 21 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
21 Nisan 2021 00:00
Bakan Çavuşoğlu: Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok
20 Nisan 2021 23:51		 Emniyet'ten karton toplayan motosikletliyle ilgili açıklama
20 Nisan 2021 23:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:39 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yeni atanan kabine üyelerini tebrik etti04:37 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeni bakanlara tebrik mesajı03:32 - CHP'li Engin Altay'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki yağıyor03:29 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama02:44 - AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni atanan 3 bakanı tebrik etti02:30 - Kabine revizyonunun ardından Fahrettin Altun'dan ilk açıklama
02:27 - Bakanlığına dezenfektan satan bakan görevden alındı02:21 - Şair Abdullah Nefes hayatını kaybetti02:21 - Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi02:10 - 3 yeni Bakanın özgeçmişleri02:03 - Bakanlığa bağlı Sosyal hizmet kuruluşları devredilebilecek01:43 - 6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
01:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı00:57 - FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü00:55 - DPB'nin görevlerini, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü aldı00:02 - 2021 yılı Olay Yeri İnceleme Branşı yazılı sınavı yapılacak00:00 - Ramazanda Umut var
00:00 - 21 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
3 yeni Bakanın özgeçmişleri
Bakanlığına dezenfektan satan bakan görevden alındı
CHP'li Engin Altay'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki yağıyor
DPB'nin görevlerini, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü aldı
Kabine revizyonunun ardından Fahrettin Altun'dan ilk açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lambader 2
pesimist 1
tren-metro istasyonlarında neden korkuluk olmaz 2
kendine ziyafet çekmek 5
çevre bilinci 1
fil 3
çad cumhurbaşkanı vefat etmiş 4
rol model 2
Sen aslında iyi bir insansın 3
enaniyet 4
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli 80 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Alay Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 12 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 73 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam