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Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

CHP'nin bir süredir diline doladığı "128 milyar kayboldu" yalanı önceki gün AK Parti MYK'nın gündemine geldi. Erdoğan'ın kurmaylarına "AK Parti 11 milyon üyesi ile dev bir teşkilata sahip. Biz kendi icraatlarımızı anlatmaya devam edelim. CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor" dediği öğrenildi. Erdoğan'ın bugün grup toplantısında CHP'nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği belirtiliyor.
 21 Nisan 2021 06:40
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Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin 128 milyar dolar yalanlarıyla ilgili kurmaylarına, "Biz icraatlarımızı anlatmaya devam edelim. CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor" dediği öğrenildi.

CHP'nin bir süredir diline doladığı "128 milyar dolar nerede?" sorusuyla oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu önceki gün AK Parti MYK'nın gündemine geldi. Erdoğan'ın konuyla ilgili kurmaylarına, "AK Parti 11 milyon üyesi ile dev bir teşkilata sahip. Biz kendi icraatlarımızı anlatmaya devam edelim. 1.5 milyon üyesi bile olmayan CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor" dediği öğrenildi.

Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında CHP'nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği kaydedildi.

GRİ PASAPORTA KISITLAMA

Bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma da toplantıda gündeme geldi. Erdoğan'ın, konunun takipçisi olunması yönünde talimat verdiği belirtildi. Ayrıca, gri pasaport verilmesine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapılarak bazı kısıtlamalar getirilebileceği, hatta yasal bir düzenleme de yapılabileceği ifade ediliyor.
Yeni Şafak
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