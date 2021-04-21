Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı
|21 Nisan 2021 06:40
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin 128 milyar dolar yalanlarıyla ilgili kurmaylarına, "Biz icraatlarımızı anlatmaya devam edelim. CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor" dediği öğrenildi.
CHP'nin bir süredir diline doladığı "128 milyar dolar nerede?" sorusuyla oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu önceki gün AK Parti MYK'nın gündemine geldi. Erdoğan'ın konuyla ilgili kurmaylarına, "AK Parti 11 milyon üyesi ile dev bir teşkilata sahip. Biz kendi icraatlarımızı anlatmaya devam edelim. 1.5 milyon üyesi bile olmayan CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor" dediği öğrenildi.
Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında CHP'nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği kaydedildi.
GRİ PASAPORTA KISITLAMA
Bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma da toplantıda gündeme geldi. Erdoğan'ın, konunun takipçisi olunması yönünde talimat verdiği belirtildi. Ayrıca, gri pasaport verilmesine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapılarak bazı kısıtlamalar getirilebileceği, hatta yasal bir düzenleme de yapılabileceği ifade ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kaftancıoğlu siyaseti Aylan bebeği alet etti
21 Nisan 2021 07:05
|'Kanal İstanbul' İstanbul'u koruma projesidir'
21 Nisan 2021 06:15
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yeni atanan kabine üyelerini tebrik etti
21 Nisan 2021 04:39
|Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeni bakanlara tebrik mesajı
21 Nisan 2021 04:37
|CHP'li Engin Altay'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki yağıyor
21 Nisan 2021 03:32
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
21 Nisan 2021 03:29
|AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni atanan 3 bakanı tebrik etti
21 Nisan 2021 02:44
|Kabine revizyonunun ardından Fahrettin Altun'dan ilk açıklama
21 Nisan 2021 02:30
|Bakanlığına dezenfektan satan bakan görevden alındı
21 Nisan 2021 02:27
|3 yeni Bakanın özgeçmişleri
21 Nisan 2021 02:10