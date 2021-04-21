Ukrayna, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a devlet nişanı verdi
|21 Nisan 2021 07:20
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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna devlet nişanı olan 3. Derece Liyakat Nişanına layık görüldü. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga,
"Bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı adına, Ukrayna-Türkiye devletler arası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli kişisel katkılarından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn. İbrahim Kalın'a 3. Derece Liyakat Nişanını takdim etmekten onur duydum."diye bildirdi.
KALIN'DAN ZELENSKIY'E TEŞEKKÜR
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy ile Büyükelçi Anrdiy Sıbiga'ya teşekkürlerini belirterek Türkiye ve Ukrayna'nın her alandaki iş birliğini artırmaya devam edeceğini belirtti. Kalın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna Devlet Nişanını almaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu tekrar ifade ediyor; Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Zelenskıy ve değerli Büyükelçi Andriy Beye teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye-Ukrayna her alanda dostluk ilişkilerini ve iş birliğini arttırmaya devam edecek."
Kaynak: Kırım Haber Ajansı
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