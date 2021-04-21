Covid-19 hastası oğul, kaza yapan babasının yanına geldi

BAKAN SELÇUK'TAN EK ATAMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin sınavlarına ilişkin, "Ben 'Her şeyi boş verin.' diyerek hoş görülmekten yana mı olmalıyım? Salgın var, olağanüstü bir durum var, bir, iki, üç sınav değil, bir sınav olsun bakış açısındayım. Tamamen boş verdiğimizde canlı dersler kapandığında ya da sınavlar olmadığında çocukların yüzde 90 civarı her şeyi bırakıyor." dedi.