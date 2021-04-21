Yoğun bakım çalışanları: Nefes almadan çalışıyoruz



Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye, Kovid-19 salgının başladığı 13 aydan bu yana vaka ve ağır hasta sayısında en yüksek sayılara ulaştı. Kısmi kapanma kararına rağmen İstanbul başta olmak üzere birçok kentte vaka artışı sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısının yüksek olduğu İstanbul'da yoğun bakım yataklarının yüzde 71.4, Çanakkale'de yüzde 67.1, Tekirdağ'da yüzde 73.5, Kırklareli'nde yüzde 69, Yalova'da ise yüzde 55.4'ü dolu. Vaka sayılarındaki artış sağlık çalışanlarının omuzlarındaki yükü her geçen gün artırırken Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr İsmail Cinel, bir kez daha vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.

'Büyük tehlike'

Milliyet'e yoğun bakımdaki mevcut duruma ilişkin bilgi veren Cinel, vaka sayılarına haftalık olarak bakmak gerektiğini vurgularken, geçen haftanın vaka ortalamasının 60 binlerde olduğunu belirterek, "Bu 60 bin ortalamanın bu hafta geriye gelip gelmediğini göreceğiz. Kısıtlamalar başlayalı bir hafta 10 gün gibi bir süre oldu. Bu önemli bir detay. Eğer bu hafta, vaka ortalaması geri gelmezse bu büyük tehlike demektir" dedi. Bu hafta, haftalık vaka ortalamasının 60 binden gerilemesi halinde bu durumun yoğun bakımlara ancak gelecek hafta yansıyacağını ifade eden Cinel, bu noktada haftalık vaka ortalaması ile haftalık iyileşeleşen hasta sayısı ortalamasının çok önemli olduğunun altını çizdi. Haftalık ortalama vaka sayısı ile ortalama iyileşen hasta sayısı arasındaki farka da dikkat çeken Cinel, şöyle konuştu:

'Çok yolumuz var'

"8-15 Şubat haftasında ortalama vaka sayısı 7818, ortalama iyileşen sayısı 7803. Yani aradaki fark 15. 16-22 şubat haftasında ortalama vaka sayısı ile ortalama iyileşen sayısı arasındaki fark 544. Fark açılmaya başlıyor. 22-28 Şubat haftasında ise ortalama vaka sayısı ile ortalama iyileşen sayısı arasındaki fark 2099'a yükseliyor. Fark 1-7 Mart'ta 3877, 8-14 Mart'ta 3117, 15-21 Mart'ta 1375. 22-28 Mart'ta fark bir anda 9020'ye çıktı. 29 Mart-4 Nisan haftasında aradaki fark 18 bin 660, 5-11 Nisan haftasında 19 bin 415, 12-18 Nisan haftasında ise 9036 olarak gerçekleşti. 19-25 Nisan haftasına girdik. Burada gördüğümüz şu; bizim vakaları azaltma konusunda daha yolumuz var. Bu görülüyor. Yoğun bakımlarda nefes almadan çalışıyoruz. Vaka sayılarının ve ağır hasta sayısının, bizim rahat olmamız açısından, sürdürülebilir düzeylere düşmesi lazım. İkinci olarak da iyileşen hasta sayısının vaka sayılarını geçmesi gerekiyor ki, biz yoğun bakımlarda önümüzü daha rahat görelim ve diken üstünde olmamaya başlayalım. Asıl önemli olan ise, trendin, gidişatın izlenmesi. Vaka sayıları 10 binlerin altına bile gelse gidişat aşağı yönlü değilse, yine çok dikkatli olmamız gerek ve dinamik önlemlerin pandemi döneminde olduğumuz unutulmadan daha erken devreye girmesi şart."