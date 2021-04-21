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'Güvensiz' denen 41 maske hala satışta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi.
 21 Nisan 2021 08:13
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'Güvensiz' denen 41 maske hala satışta



Milliyet'ten GÖKHAN KAM'ın haberine göre: Güvensiz şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası "güvensiz ürün" olarak belirlendi. Bakanlık, güvensiz olduğu tespit edilen 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarını Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Milliyet olarak GÜBİS üzerinden paylaşılan bu maskelerden bazılarının internet üzerinden hala satışta olduğunu tespit etti. Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinde satışı yapılan güvensiz maskeler, vatandaşların sağlığını hiçe sayıyor.

Yüksek fiyat

O maskelerden biri Türkiye'nin en çok girilen e-ticaret sitesi üzerinden satılıyor. Güvensiz ürünler arasında yer alan D.. isimli markaya ait "N95" virüs korumalı maskenin fiyatı 45 TL. Markanın internette satışı yapılan maskenin açıklamasında ise "EN149 standartlarına uygun 3 panelli 5 katlı solunum koruyucu" diye yazıyor. Bir başka maske ise A... isimli firmaya ait. Maske, internet sitesinde 25 tanesi 200 TL'den satışa sunulmuş. Ürün açıklamasında ise, "Ürünümüz CE EN ayrıca ISO 13485 medikal ürünler ve tıbbi cihaz kalite yönetim belgesine sahip, N95 FFP2 koruma sınıfına sahiptir. Dört katmanlı nanwoven kumaştan üretilmiş olup Avrupa standartlarında 2 katmanlı meltblown içermektedir" ifadeleri yer alıyor. Bakanlık denetimlerde bu ürünün "TS EN 149+A1 Standardı'nın 'Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti' deneyinden geçememesi nedeniyle güvensiz olduğunu belirtti.

Yasaklı maskelerden bir diğeri ise T...FFP1 ventilli maske (20'li Paket). Maskenin satış sitesindeki ilanında, "Mikrop, virüs ve aspest gibi ince tozlara karşı kullanıma uygundur" yazıyor. Güvensiz ürünlerde teşhir edilen bu maskenin de piyasaya arzı yasaklandı. Ancak maskeler internette hala 20 tanesi 89.90 TL'ye satılıyor. Toplatılan bir diğer maske ise V... M..... markasına ait. Maskenin aynı internet sitesinde 2 satıcısı bulunuyor. Maske birinde 25'li paketi 225 TL diğerinde ise 49.50 TL'ye satılıyor.

'Bulaşı artar'

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlkan Özkan, merdivenaltı, uygun olmayan maskelerde bazı katmanları eksik kullanıldığına dikkat çekerek, şunları dedi: "Maskede katman eksilttiğinizde fiyatı düşecektir, daha fazla geçirgen olabilir, dolayısıyla da koruyuculuğu düşük olur ve fazla yayılım olabilir. Ağızdan çıkan partikül standarda uygun olmayan maskede 1.5 m'ye değil 3 m'ye kadar gidebilir. İnsanlar 1.5 m mesafeyi korurken o maske onları korumuyor olabilir. Yol üzerinde bile satılan maskeler var. İnsanlar bunları alıp takıyorlar ve 'Maskemi de taktım güvendeyim' diye düşünüyor."

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Uygun olmayan maskeyi taktığınız zaman kendinizi korunmadığınız gibi onun getirdiği rahatlıkla mesafeyi ihlal edince bulaşma riski artar" dedi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli de, "Yeterince tutmayan maske risk oluşturur. Maskenin doğru düzgün takılmaması da risk oluşturur. Bu maskeler bir süre sonra takmamakla aynı şeye dönüşür. Korunduğunuzu zannedersiniz. Bunlarda bulunulacak her türlü taviz bulaşma riskini arttırır" dedi.

rsiniz. Bunlarda bulunulacak her türlü taviz bulaşma riskini arttırır" dedi.
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