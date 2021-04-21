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CHP Cumhurbaşkanı adayını 4 formül ile belirleyecek

CHP Tüzüğüne göre "Cumhurbaşkanı adayının saptanması" için dört formül bulunuyor. Hangi yöntemin uygulanacağına ise Parti Meclisi (PM) karar verecek.
 21 Nisan 2021 08:16
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CHP Cumhurbaşkanı adayını 4 formül ile belirleyecek

Milliyet'ten MEHTAP GÖKDEMİR'in haberine göre: CHP Tüzüğü'nün, "Cumhurbaşkanı Adayının Saptanması" başlıklı maddesinnde yer alan birinci formüle göre; seçmen yoklaması, seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenlerin katılımıyla yapılacak. İkinci formüle göre; önseçim, üye kütüğünde kayıtlı üyelerin katılımıyla yapılacak. Üçüncü formüle göre; aday yoklaması, partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımıyla yapılacak.

Dördüncü formüle göre; merkez yoklamasında adayı PM saptayacak. Yöntemlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Milliyet'e konuşan CHP'li kaynak, "Bunları konuşmak için çok erken. Bu konu hiç konuşulmadı MYK'da. Genel Başkanımız da aday olabilir bir başkası da aday olabilir. Ortak bir aday da çıkarılabilir. Bunların hiçbiri net değil daha. Her parti adayını çıkarırsa biz de çıkarırız ama daha hiçbir şey net değil" değerlendirmesini yaptı.

CHP'li bir başka yetkili de seçim kararı alındığında Cumhurbaşkanı adayı konusunun Millet İttifakı partiler arasında değerlendirileceğini belirterek, "İki seçenek var. Millet İttifakı bir çatı adayı çıkartabilir ya da ilk turda her parti kendi adayıyla seçime gidebilir. Bu konu vakti geldiğinde konuşulur" diye konuştu.
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