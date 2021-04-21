'Aşı bu yaz turizmin belirleyicisi olacak'

Milliyet'ten DUYGU ERDOĞAN'ın haberine göre: Forumun dünkü açılışı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya tarafından, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla yapıldı.

Forumda, 'Yarış Yeniden Başlıyor' oturumunda ise Firuz Bağlıkaya moderatörlüğünde; Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, İngiltere Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) İcra Kurulu Başkanı Mark Tanzer, İtalya Seyahat ve Turizm Birlikleri Federasyonu (FIAVET) Başkanı Ivana Jelinic, Yunanistan Seyahat ve Turizm Acenteleri Birlikleri Federasyonu (FEDHATTA) Başkanı Lysandros Tsilidis konuştu.

Türkiye öne çıkar

Dünya turizmindeki bu önemli ülkelerin birlik temsilcileri, hem mevcut durumlarını hem de Türkiye taleplerini değerlendirdi.

DRV Başkanı Fiebig, "Tüm dünya nüfusu aşıya erişinceye kadar, seyahat endüstrisi zorlanmaya devam edecektir. Ancak aşılanan nüfuslar açısından ise bu yaz bir hareket öngörüyoruz. Almanya'da nüfusun yüzde 7'si her iki doz aşıyı da oldu. Hükümet henüz seyahat önermiyor. Ancak kısıtlamalar kalkınca Türkiye'nin yine güvenli bir destinasyon olarak öne çıkacağını görüyoruz. Turizm çalışanlarının aşılama önceliğine alınması da bize güven veriyor. Yazın kısa sürede ciddi bir rezervasyon trafiği göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

'Trafik lambası' gibi kategoriler gelir mi?

ABTA Başkanı Mark Tanzer, İngiltere'nin kapanma döneminin sonuna geldiğini söyledi. Tanzer, "Şimdilik 17 Mayıs'a kadar uluslararası seyahat yasak. Seyahat için ayrıca tıpkı trafik lambalarında olduğu gibi yeşil, sarı ve kırmızı kategoriler olacak. Ülkeler, enfeksiyon oranı, hastalık varyantları, aşılama, bilgi güvenliği açısından kriterlere göre bu kategorilerde olacak. Yeşil ülkeler için test, sarı ülkeler için karantina olacak. Türkiye'ye 2.5 milyon turist gidiyor. Bizim için önemli bir destinasyon, umuyoruz ki seyahat için önerilen bir kategoride yer alacaktır" diye konuştu.

2 önemli turizm ülkesi

FEDHATTA Başkanı Tsilidis de 800 bin Yunan vatandaşının Türkiye'yi, 1.5 milyon Türk vatandaşının ise Yunanistan'ı ziyaret ettiğini belirtirken, turizmde bu güçlü iki ülkenin küresel turizmde deneyimleriyle öne çıktıklarına dikkat çekti. FIAVET Başkanı Jelinic ise, aşılama ve tedbirlerin gelecek dönemin belirleyicisi olacağını söyledi.