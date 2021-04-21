Hizmet İhracatçıları Birliği, öğrencileri ihracat neferi yapacak
|21 Nisan 2021 08:31
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Milliyet'te yer alan habere göre: Portal, Türkiye'de dünyanın her ülkesinden uluslararası öğrenci ile oluşan insan kaynağı potansiyelini Türkiye'nin ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşabilmesi, yurtdışında ticaret yapan iş insanlarının ilgili ülkeyi iyi tanımaları, o ülkeye yönelik kapsamlı ve detaylı çalışmalar yapmaları yönünde değerlendirme fırsatı sağlayacak.
Staj ve iş imkanı
HİB Eğitim Hizmetleri Komitesi tarafından geliştirilen portal hakkında Komite Başkanı ve HİB Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Firmalarımız ve uluslararası öğrencilerimizi biraraya getiren bu web portalı ile uluslararası öğrencilerin henüz öğrenci iken staj statüsünde ve mezuniyetlerini müteakip Türk ihracatçı firmalar bünyesinde gerek Türkiye'de gerekse kendi ülkesinde işbirliği yapması sağlanmış olacak" dedi.
HİB Başkanı M. İlker Aycı, "Bu yıl hızla adapte olduğumuz uzaktan eğitim sistemleri sayesinde farklı ülkelerden üniversitelerimize talebin artmasını ve bunun beraberinde getirdiği yeni açılımları konuşuyoruz. Kampüs deneyimi ve yüz yüze eğitimin öneminin farkındayız fakat uzaktan eğitimi sadece pandemi döneminde geçici bir çözüm olarak değil, sonrası için de kullanabileceğimizi bu projemizle bir kez daha ortaya koyduk" dedi. Aycı, şöyle konuştu:
"Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin sisteme dahil edilmesiyle birlikte her biri kendi ülkelerine dönseler bile bizim ihracat neferimiz haline gelecek. Ülkelerindeki gelişmeler, tüketici alışkanlıkları, fırsat ve avantajlar gibi bilgileri firmalarımıza aktaracaklar. Bir başka önemli konu ise bu öğrenciler hem staj yapma, hem de mezun olduktan sonra iş garantisine kavuşmuş olacaklar."
Aycı, bünyelerindeki uluslararası öğrencileri projeye katılmaları konusunda teşvik etmeleri için, Türkiye'deki tüm üniversitelere çağrı yaptıklarını sözlerine ekledi.
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