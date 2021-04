Kayıp atların akıbeti belli oldu

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: Adalardaki faytonların kaldırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 1177 atın büyük bir kısmını sahiplendirdi. Öncelik talip olan kamu kuruluşlarına verildi. Hatay Dörtyol Belediyesi de İBB'den 150 at talep etti. İBB ilk seferde 50, ikinci seferde de 50 at gönderdi. 14 Ağustos 2020'de teslimatlar tamamlandı.

BİRİ YOLDA ÖLDÜ

Edinilen bilgilere göre Dörtyol'a giden ilk postada atlardan biri yolda hayatını kaybetti. Bu at için tutanak tutuldu. İki ayrı sevkıyatta teslim belgelerinden birini MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, diğerini ise yetkisi olmamasına rağmen Ferhat Erkin adlı bir memur imzaladı. Ancak bu noktadan sonra atlardan haber alınamadı. 'Adalar'ın Atları Platformu, o atların peşine düşünce konu kamuoyuna yansıdı. Dörtyol Belediyesi kaynaklarının Hürriyet'e verdiği bilgilere göre, 99 at belediye tarafından kiraya verilen ve Celal Eren'in işlettiği Atatürk At Çiftliği'ne gönderildi. Safari hizmeti veren çiftlikte atların binek olarak kullanıldığı söylendi. Oysa İBB ile yapılan protokole göre atların bakımı ve tedavisi Dörtyol Belediyesi'ne aitti.