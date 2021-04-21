Kayıp atların akıbeti belli oldu
|21 Nisan 2021 08:49
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: Adalardaki faytonların kaldırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 1177 atın büyük bir kısmını sahiplendirdi. Öncelik talip olan kamu kuruluşlarına verildi. Hatay Dörtyol Belediyesi de İBB'den 150 at talep etti. İBB ilk seferde 50, ikinci seferde de 50 at gönderdi. 14 Ağustos 2020'de teslimatlar tamamlandı.
BİRİ YOLDA ÖLDÜ
Edinilen bilgilere göre Dörtyol'a giden ilk postada atlardan biri yolda hayatını kaybetti. Bu at için tutanak tutuldu. İki ayrı sevkıyatta teslim belgelerinden birini MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, diğerini ise yetkisi olmamasına rağmen Ferhat Erkin adlı bir memur imzaladı. Ancak bu noktadan sonra atlardan haber alınamadı. 'Adalar'ın Atları Platformu, o atların peşine düşünce konu kamuoyuna yansıdı. Dörtyol Belediyesi kaynaklarının Hürriyet'e verdiği bilgilere göre, 99 at belediye tarafından kiraya verilen ve Celal Eren'in işlettiği Atatürk At Çiftliği'ne gönderildi. Safari hizmeti veren çiftlikte atların binek olarak kullanıldığı söylendi. Oysa İBB ile yapılan protokole göre atların bakımı ve tedavisi Dörtyol Belediyesi'ne aitti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çift katlı İETT otobüsü bariyere çarptı, 1 yolcu hayatını kaybetti
21 Nisan 2021 08:55
|Covid-19 hastası oğul, kaza yapan babasının yanına geldi
21 Nisan 2021 07:35
|Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı
20 Nisan 2021 23:43
|Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
20 Nisan 2021 23:15
|Konya'da 16 yaşındaki çocuk gölette ölü bulundu
20 Nisan 2021 22:00
|Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralı
20 Nisan 2021 21:20
|Evde başından tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı
20 Nisan 2021 20:18
|Sahte avukat, girdiği duruşmada gözaltına alındı
20 Nisan 2021 19:58
|TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı
20 Nisan 2021 17:17
|Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
20 Nisan 2021 15:57