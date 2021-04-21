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Çift katlı İETT otobüsü bariyere çarptı, 1 yolcu hayatını kaybetti
İstanbul Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
|21 Nisan 2021 08:55
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