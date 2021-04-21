5 apartmanda voltaj krizi, tüm elektronik cihazlar bozuldu
|21 Nisan 2021 08:58
|+Aa- Yazdır
Olay, dün akşam iftar vaktinden kısa bir süre önce yaşandı. İddiaya göre; Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında bir anda elektrik kesintisi yaşandı. Bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının ve oyun konsollarının patlayarak yandığı olay sonrası bina sakinleri kendilerini panikle dışarı attı.
İstanbul Arnavutköyde voltaj krizi 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu
Dışarıya çıktıklarında komşularının da aynı sorunu yaşadığını fark eden bina sakinleri, birbirine bitişik 5 apartmanda elektriklerin gittiğini ve prize bağlı tüm elektronik cihazların bozulduğunu fark etti. Durumu hemen elektrik dağıtım şirketi ile paylaşan vatandaşlar, yüksek voltajdan kaynaklanan kesinti sonrası evlerindeki çok sayıda cihazın bozulduğunu iddia etti.
İstanbul Arnavutköyde voltaj krizi 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları, bölgede çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|9 soruda aşı hakkında her şey
21 Nisan 2021 09:04
|Salgın döneminde ergenlik: Ekrana yapıştılar
21 Nisan 2021 08:40
|Yoğun bakım çalışanları: Nefes almadan çalışıyoruz
21 Nisan 2021 08:05
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haritalı
21 Nisan 2021 06:30
|Şair Abdullah Nefes hayatını kaybetti
21 Nisan 2021 02:21
|Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı
20 Nisan 2021 23:24
|Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş İstanbul'a getirildi
20 Nisan 2021 23:22
|Keşke dememek için başladılar, siparişlere yetişemiyorlar
20 Nisan 2021 23:20
|MAÜ Rektörü Özcoşar'ın acı günü
20 Nisan 2021 23:19
|İl Sağlık Müdürü: Hastane doluluk oranında sınırdayız
20 Nisan 2021 23:16