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Şentop, yeni atanan bakanları tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, yeni atanan bakanlar Derya Yanık, Mehmet Muş ve Vedat Bilgin'i tebrik etti
 21 Nisan 2021 09:35
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Şentop, yeni atanan bakanları tebrik etti

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bakanlık görevlerine atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kutladı.

Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Sayın Vedat Bilgin'i, Ticaret Bakanlığına atanan Sayın Mehmet Muş'u, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Sayın Derya Yanık'ı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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