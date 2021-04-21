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Lazere gitti kolları yandı! CİMER' e yazdı Tıp Merkezine ceza kesildi

İstanbul Çekmeköy'de bir tıp merkezinde diş asistanı olarak çalışan 22 yaşındaki Seher Mankırcı aynı yerde epilasyon yaptırdı. Ancak iddiaya göre lazer epilasyonunu kullanan kişinin acemiliği yüzünden kolları yandı. İki kolunda da kalıcı yanık izleri oluşan Seher Mankırcı merkezden şikayetçi oldu.
 21 Nisan 2021 09:49
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Lazere gitti kolları yandı! CİMER' e yazdı Tıp Merkezine ceza kesildi

Seher Mankırcı ; "Kolum operasyondan çıktıktan sonra inanılmaz yanmaya başladı. Kısa süre sonra su topladı ve yara olmaya başladı. Durumu anlattığımda bana bir ilaç verdiler. Ancak o da çare olmadı. Şikayetçi oldum biz yapmadık deyip kabul etmediler. Ben de CİMER'e yazdım. Ondan sonra CİMER'den hemen cevap geldi. Hızla ilgilendiler Sağlık Müdürlüğü o Tıp Merkezine gerekli cezai işlemi yapmış. Umarım başkalarının canı yanmaz" dedi.

Çekmeköy'de bir tıp merkezinde diş asistanı olarak çalışan Sener Mankırcı bir süredir aynı tıp merkezinde epilasyon seansları alıyordu. 3 kez lazer tedavisi gören Mankırcı son girdiği operasyonda kollarında yanıklarla çıktı. İki kolunda da kalıcı izler oluşan Mankırcı, Tıp Merkezinden şikayetçi oldu. İşinden de olan Mankırcı'nın şikayetine 'bizim haberimiz yok kendisi arkadaşı ile cihazı çalıştırmış' cevabını verdiler.

"KOLLARIMDA YANMA HİSSİNİ DUYDUM"

Mankırcı; "Orada bir süredir lazer epilasyon tedavisi alıyordum. 3 kez girdim bir problem olmadı. Son girdiğimde kollarımda yanma hissini duydum. Çıktıktan bir gün sonra kollarım su topladı. 8 farklı krem ilaç kullandım. Şimdi kalıcı izler var. Kollarımda her tarafında lekeler var.

Ben şikayette bulundum bana bizim bir şeyden haberimiz yok bizimle alakası yok, kendisi arkadaşı ile cihazı çalıştırmış dediler. İstifa ettim işten de ayrıldım. Aslında o gün cihazı kullanan kişi yeni gelmiş. Ve sanırım cihazı kullanmasını çok iyi bilmiyormuş. O da benim kollarımı yaktı. Şimdi kollarımda izler var. Mahkemeye verdim, sonuna kadar şikayetçi olacağım" dedi.

Yunus Emre KAVAK
Sabah
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