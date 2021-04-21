Barış Pınarı'nda taciz ateşi açan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|21 Nisan 2021 10:18
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