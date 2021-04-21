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Ramazanda 'iftariyelikler kilo yapabilir' uyarısı

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek:- "İftar ve sahurda başlangıç olarak tüketilen pastırma, sucuk, peynir, zeytin ve pide gibi iftariyelikler fazladan kalori ve yağa dönüşebiliyor."
 21 Nisan 2021 10:39
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Ramazanda 'iftariyelikler kilo yapabilir' uyarısı

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, "İftar ve sahurda başlangıç olarak tüketilen pastırma, sucuk, peynir, zeytin ve pide gibi iftariyelikler fazladan kalori ve yağa dönüşebiliyor, ramazan sofralarında yapacağınız küçük değişikliklerle hem açlık ve susuzluktan etkilenmemek hem de fazla kilolardan kurtulmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla, ramazan ayında alınabilecek fazla kilolar ve iftar sofralarında masum görünen küçük iftariyeliklerin tüketimine ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyetisyen Gizem Gençyürek, hurma, peynir, zeytin, sucuk, pastırma gibi iftariyeliklerin kalori ve yağ içeriğinin yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Küçük tabaklarda masum gibi görünen bu iftariyelikler yediklerimiz ile birleştiğinde fazladan kalori ve yağa dönüşebilir. Dengeli beslenmek önemli, ramazan sofralarında yapacağınız küçük değişikliklerle hem açlık ve susuzluktan etkilenmemek hem de fazla kilolardan kurtulmak mümkün. İftar ve sahur sofraları kaliteli protein ve yağ kaynağı, bol sebze, tam tahıllı besinler ve süt ürünlerini içerecek şekilde dengeli ayarlanmalı.

Hem mide sağlığını hem de kiloyu korumak için yemekleri pişirirken aşırı yağ, salça, tuz ve baharat kullanılmamasını tavsiye ediyoruz, kızartma ve kavurma yerine, haşlama, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri daha sağlıklı."

- Ramazan ayında kilo vermek isteyenler için öneriler

Diyet yapanların oruç tuttukları dönemde dikkat etmesi gerekenleri aktaran Gençyürek, şu bilgileri verdi:

"İftar ve sahur öğünlerinde normal zamanlarda tükettikleri besinlerden fazlasını tüketmemeliler. Kahvaltı ve ara öğünlerini birleştirip sahur öğünü gibi tüketebilirler, akşam yemekleri ise yine iftar yemeği olarak tüketilebilir. Akşam ara öğünü tüketme alışkanlıkları var ise iftardan sonra, yatmadan 2 saat öncesine denk gelecek şekilde süt, yoğurt ya da kefir gibi besinlerle ara öğünlerini yapabilirler. Ev içerisinde de olsa günde 30 dakika egzersiz yapılmalı ve su tüketimleri kilo başına çarpı 35 ml hesabıyla iftarla sahur arasında mutlaka tüketilmeli."

Gençyürek, iftardan sahura kadar olan süre boyunca tüketilen atıştırmalıklar hakkında da uyarıda bulundu.

Porsiyonlarına dikkat edilerek kuru kayısı, kuru incir, hurma gibi kuru meyveler ile birlikte çiğ fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişlerin tercih edilebileceğini belirten Gençyürek, "1 avuç kadar kabak çekirdeği yine tercih edilebilir atıştırmalıklar arasındadır. Özellikle mevsimindeki meyvelerden 1-2 porsiyon meyve ve tarçınlı-zerdeçallı süt/yoğurt/kefir gibi besinler tercih edilebilir." ifadelerini kullandı.

Gençyürek, her gün aralıksız tatlı tüketilmemesi gerektiğinin altını çizerek, şerbetli ve aşırı şeker içeren ağır tatlılar yerine hafif sütlü tatlılar tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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