Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
|21 Nisan 2021 10:51
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21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 73 sayılı "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personeli İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin" 41 ila 47 nci maddeleri uyarınca kamuda kadro süreçlerine dair bir takım düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre, kamu kurumlarına ihdas, alım izni, dolu ve kadro değişiklikleri, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre alım izni, yıllık serbest memur atama sayılarının belirlenmesi gibi kadro süreçleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.
2 sayılı Kararnamede, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile mülga DPB'ye yapılan atıflar iptal edilerek, bu görevler Cumhurbaşkanlığı bünyesine alınmıştır. Söz konusu kararnamede yapılan değişiklikleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
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