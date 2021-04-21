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Sezonun ilk kirazı Manisa'da hasat edildi

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü bahçelerden toplandı.
 21 Nisan 2021 12:57
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Sezonun ilk kirazı Manisa'da hasat edildi

Bu yıl Manisa'da mart ve nisan aylarında etkili olan soğuk nedeniyle ilk kiraz, önceki yıllarda alışılageldiği gibi Sancaklıbozköy Mahallesi yerine Çobanisa Mahallesi'nde olgunlaştı.

Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci "Cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üretici Yavuz Tun, alım merkezinin yolunu tuttu.

Kirazda ilk ürünün hasat törenine Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı.

Öztürk, gazetecilere, Manisa'nın Türkiye'nin kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olduğuna belirtti.

Kiraz üretim alanı anlamında ikinci, rekoltede ise dördüncü sırada olduklarını belirten Öztürk, "Fakat Manisa'nın en önemli özelliği erkenci bölge olması. Kuzey yarım kürenin açık alanda yetişen ilk kirazını burada hasat ediyoruz. Hasat edilen ilk kirazlar, bugün açık arttırmayla alıcısını bulacak ve daha sonra tüketiciyle buluşacak." dedi.

Hayrettin Uçak da kirazda ürün kalitesi ve ihracat pazarında verimli bir sezon beklediklerini belirterek, "Biz kaliteli bir ürün ürettiğimiz zaman ister istemez talep de çok oluyor. Biz de ihracatçılar olarak üreticilerimizle iç içe olup, onlara destek oluyoruz. Üretilen ürünleri katma değerli olarak ihracat yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden sezonun üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk kirazını üreten Yavuz Tun, bu yıl erkenci kirazı ilk hasat eden çiftçi olmanın gururunu yaşadığını vurguladı.
Anadolu Ajansı
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