Somali'lilere ırkçı söylem ve şiddet iddialarına soruşturma
|21 Nisan 2021 10:58
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Ankara'da Somali uyruklulara ırkçı söylemde bulunularak şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının yapılması üzerine başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Ankara'da Somali uyruklulara ırkçı söylemde bulunularak şiddet uygulandığı yönünde haber ve paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucu haber ve paylaşımlarda yer alan görüntülerin, 18 Nisan 2021'de Somali uyruklu 3 kişi ile 4 Türk vatandaşı arasında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'ndeki bir parkta başlayıp bölgedeki bir kafede devam eden münakaşaya ait olduğu ve bir kafe çalışanı tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi.
Somali uyrukluların ilk ifadelerinde, kendilerine yönelik herhangi bir ırkçı söylem ve eylemde bulunulmadığını anlattıkları belirtildi.
Konuyla ilgili başlatılan tahkikatın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.
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