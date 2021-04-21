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Şanlıurfa'da dün çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Şanlıurfa'da dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 3'e çıktı.
|21 Nisan 2021 11:06
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Alınan bilgiye göre, dün merkez Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'nde çıkan 2 kişinin öldüğü kavgada yaralananların tedavisi kentteki hastanelerde sürüyor.
Kavgada ağır yaralanan Halit Çetin (37) de kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri de kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Dün akşam çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.
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