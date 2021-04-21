1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgında hava temizleyicilere talep arttı

Bazı solunum yolları hastalıklarına, sigara gibi kötü kokulara ve alerjik unsurlara karşı evlerde kullanılabilen hava temizleyiciler bu noktada ihtiyaca en iyi şekilde cevap veriyor
 21 Nisan 2021 11:00
+Aa- Yazdır
Salgında hava temizleyicilere talep arttı

MediaMarkt'a göre, salgın nedeniyle vaka artışlarının zirve yaptığı ve sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden başladığı bugünlerde evlerde solunan havanın kalitesi de ön plana çıktı.

MediaMarkt, yaptığı açıklamada tüketiciler için hazırladığı listede son dönemde talebin arttığı hava temizleyiciler ile ilgili ipuçları verdi.

Buna göre, 1 yılı aşkın süredir hayatı etkisine alan salgın, hijyen ürünlerinden sonra hava temizleyicileri de yeniden gündeme getirdi. Uzaktan çalışmayla birlikte 7/24 evinden çıkmayanlar bile var. Durum böyle olunca evlerin havalandırması da daha önemli hale geldi. Bazı solunum yolları hastalıklarına, sigara gibi kötü kokulara ve alerjik unsurlara karşı evlerde kullanılabilen hava temizleyiciler bu noktada vatandaşın ihtiyacına en iyi şekilde cevap veriyor. MediaMarkt, tüketiciler için hazırladığı alışveriş önerileri listesinde ideal hava temizleyiciler için ipuçları verdi.

- Satın almadan önce bu soruları kendinize sorun

Söz konusu alışveriş önerilerine göre, birçok çeşidi bulunan hava temizleyiciler ve nemlendiriciler hangi amaçla kullanılacağına, filtreleme sistemlerine, kullanılacak ortamın büyüklüğüne göre farklılık gösterirken bazı ürünler de otomatik algılama ve otomatik çalışma seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Dolayısıyla tüketiciler de ürün tercihlerinde ilk olarak bu başlıklara dikkat etmeliler.

- Cihaz seçilirken "ihtiyaca uygun filtreli" ürünler seçilmeli

Filtreleme sistemi çok önemli. HEPA, karbon ve aktif karbon gibi seçenekleri bulunan filtreleme sistemleriyle cihazlar, bu alanda birbirinden ayrışıyor hatta markadan markaya göre de değişiklik gösteriyor. Karbon filtreler özellikle gaz ve kokuları havadan ayrıştırabilirken HEPA filtreli cihazlar yüksek verimli özellikleriyle havada bulunan daha küçük partikülleri de yakalama özelliğine sahipler. Başka bir değişle genel olarak toz, sigara veya türlü kötü kokulara karşı karbon filtreli cihazlar yeterli olabilecekken bakteri, polen, alerjen, toz veya kötü kokular gibi unsurlara karşı HEPA filtreli cihazlar tercih edilmeli. Çok küçük partikülleri de yakalamak üzere tasarlanan HEPA filtreye sahip cihazlar, bu yanlarıyla birçok farklı alanda da kullanılabiliyor.

Filtreler hakkında tüketicilerin merak ettiği diğer bir soru ise filtrelerin değişimi veya tekrar kullanılabilir olma özelliği. Bu konu markadan markaya ve modelden modele göre değişiklik gösterse de bazı filtrelerin değiştirilmesi gerekirken bazıları ise yıkanabilme ve kolay temizlenebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Bununla beraber kullanım sıklığına göre değişiklik gösterse de filtrelerin büyük çoğunluğunun yılda 1 kez değiştirilmesi yeterli görülüyor.

- Düşük gürültü emisyonu önemli bir özellik

Elektrik tasarruflu olan bu cihazların büyük kısmında otomatik algılama ve çalışma özelliği bulunuyor. Bu cihazlar tıpkı klimalarda olduğu gibi içerisini ölçümlüyor ve gerekli durumlarda kendileri çalışıyor.

Temiz bir hava solumak için evlere alınan bu cihazlar hakkında sorulan diğer bir soru ise çalışırken ses çıkartıp çıkartmadığı. Odada kendi halinde çalışan bu cihazların büyük çoğunluğu kullanıcıları rahatsız etmeyecek gürültü emisyon oranına sahip.

- Odanın büyüklüğüne göre cihaz seçin

Tüm bu özellikler, tüketicilerin hava temizleyici ürün tercihlerinde çok önemli kriterler. Fakat diğer önemli konuysa cihazın kullanılacağı odanın büyüklüğü. Tüketiciler görece daha ufak sayılabilecek yatak odalarına alabildiği gibi salon veya oturma odaları gibi daha çok insanın bulunabildiği, daha geniş yaşam alanlarına da hava temizleyici alabiliyor. Bu noktada ise ürünün kullanılabileceği maksimum metrekare özelliği devreye giriyor. Bu konu hakkında bilgi, seçilen ürünün açıklamasının yer aldığı tabloda yer alabildiği gibi MediaMarkt danışmanları tarafından da sağlanabiliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle tüketiciye hizmet veren MediaMarkt mağazalarında satışa sunulan Dyson, Samsung, Coway, Medisana, Fakir ve Bluair markalı ürünlerin fiyatları ise 299 liradan başlayıp 4 bin 499 liraya kadar çıkıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Stajyeri taciz eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis
21 Nisan 2021 12:04		 İki kez 'yılın ebesi' seçilen Bozdemir, 31 yıldır özveriyle çalışıyor
21 Nisan 2021 11:44
Kış Test Merkezi stratejik ürünlerin testini yapacak
21 Nisan 2021 11:19		 Elektrik şirketlerine 3 milyar TL pandemi yardımı: Bedel faturalara yansıyacak
21 Nisan 2021 10:42
Ramazanda 'iftariyelikler kilo yapabilir' uyarısı
21 Nisan 2021 10:39		 Yaya üst geçidinden geçmeye çalışan otomobil korkuluklara sıkıştı
21 Nisan 2021 09:23
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de bugün fırtına bekleniyor
21 Nisan 2021 09:20		 9 soruda aşı hakkında her şey
21 Nisan 2021 09:04
5 apartmanda voltaj krizi, tüm elektronik cihazlar bozuldu
21 Nisan 2021 08:58		 Salgın döneminde ergenlik: Ekrana yapıştılar
21 Nisan 2021 08:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması12:12 - Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama12:08 - MEB'den Mersin'deki 'Nutuk' olayına soruşturma12:04 - Stajyeri taciz eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis11:57 - Ruhunuz Ramazan'la bedeniniz Oruçoğlu Hotel ile şifa bulsun.11:44 - İki kez 'yılın ebesi' seçilen Bozdemir, 31 yıldır özveriyle çalışıyor
11:44 - Kovid'li olmasına rağmen bürosunda çalışan avukat, yurda yerleştirildi11:34 - ECB, tahvil programında değişiklik için haziranı işaret edebilir11:34 - HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti11:22 - YouTube'un çocuklar için geliştirdiği YouTube Kids Türkiye'de11:21 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski katibe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi11:19 - Kış Test Merkezi stratejik ürünlerin testini yapacak
11:14 - MSB: 836 terörist etkisiz hale getirildi11:11 - Altının gram fiyatı 467 lira seviyesinden işlem görüyor11:06 - Şanlıurfa'da dün çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi11:00 - Salgında hava temizleyicilere talep arttı10:58 - Somali'lilere ırkçı söylem ve şiddet iddialarına soruşturma
10:51 - Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
23 Nisan'da 3 gün kapanma olacak mı?
FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı
3 yeni Bakanın özgeçmişleri
Bakanlığına dezenfektan satan bakan görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
poligon 2
biberiye 2
çad cumhurbaşkanı vefat etmiş 4
türkiye zeka vakfı 3
depresyon 5
mahjong 1
180 derece değişti 2
takıl 1
timsahlarla dolu bir havuza düşme hissi 2
kağıttan kaplan 2
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli 80 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Alay Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 12 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 73 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam