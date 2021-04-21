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Altının gram fiyatı 467 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını 3.128 liradan satılıyor
 21 Nisan 2021 11:11
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Altının gram fiyatı 467 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 464,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 467 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.128 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugün veri takvimin sakin olduğunu aktaran analistler, ABD-Rusya gerilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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