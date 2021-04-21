1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. hakkında meslekten çıkarma cezası verdi. HSK 2. Daire tarafından verilen ihraç kararında Ö.M.G.'nin yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu vurgulandı.
 21 Nisan 2021 11:34
+Aa- Yazdır
HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti

Takvim'de yer alan habere göre; "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla çok sayıda devlet büyüğünü aşağılayıp küfürler savurduğu tespit edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. ile ilgili Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararını verdi. Bugün toplanan HSK 2. Daire, Ö.M.G.'nin meslekten ihraç edilmesine hükmetti.

Trol hesap açıp devlet büyükleri hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yapan Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. ile ilgili HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verilmişti. Ö.M.G. hakkında yürütülen idari soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. HSK 2. Dairesi tarafından görevlendirilen HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever, Ö.M.G. ile ilgili hazırladığı raporu HSK 2. Daire'ye sundu. Hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde de dava açılan ve 3 Mayıs 2021 tarihinde hakim karşısına çıkacak olan Ö.M.G.'nin meslekten ihraç edilmesi talep edildi.

KÜFÜRLERİ RAPORA GİRDİ

Hazırlanan 31 sayfalık raporda, açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin Twitter'daki trol hesabıyla yaptığı hakaret ve küfür içeren paylaşımlarına tek tek yer verildi. Raporda, Ö.M.G. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle iddianame düzenlendiği ve Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

HSK BAŞMÜFETTİŞİ İHRACINI İSTEDİ

Başmüfettiş Ali İhsan Sever tarafından hazırlanan raporda, Ö.M.G. hakkında 2802 numaralı Hakimler ve Savcılar kanununun 69/4 maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası uygulanması gerektiği ifade edildi. Hazırlanan rapor HSK 2. Daire'ye ulaşırken, Ö.M.G.'nin açığa alınma kararının 6 kişilik HSK 2. Daire kurulu tarafından oy birliğiyle devamına da karar verildi.

HSK 2. DAİRE İHRAÇ KARARI VERDİ

HSK üyesi Menmet Yılmaz'ın başında bulunduğu HSK 2. Dairesi, HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever'in Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin ihracını istediği raporun değerlendirmesini tamamladı. Geçtiğimiz hafta savunmasına da başvurulan Ö.M.G. için daire bugün toplandı. HSK 2. Dairesi, Ö.M.G.'nin yaptığı paylaşımlarla, mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

DEVLET GÖREVLİLERİNE HAKARET YAĞDIRMIŞTI

Trol savcı Ö.M.G.'nin , küfürlerine maruz kalan isimler arasında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve geçtiğimiz aylarda vefat eden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu yer alıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid'li olmasına rağmen bürosunda çalışan avukat, yurda yerleştirildi
21 Nisan 2021 11:44		 Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
21 Nisan 2021 10:51
Artvin'de bir köy karantinaya alındı
21 Nisan 2021 10:19		 İkiz kardeşinin kimliğini kullanan hükümlü, bekçilerin dikkati sonucu yakalandı
21 Nisan 2021 09:57
Lazere gitti kolları yandı! CİMER' e yazdı Tıp Merkezine ceza kesildi
21 Nisan 2021 09:49		 23 Nisan'da 3 gün kapanma olacak mı?
21 Nisan 2021 09:06
'Güvensiz' denen 41 maske hala satışta
21 Nisan 2021 08:13		 Konya'da kısıtlamayı 2. kez delen eğlence mekanına baskın
21 Nisan 2021 07:49
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
21 Nisan 2021 02:21		 Bakanlığa bağlı Sosyal hizmet kuruluşları devredilebilecek
21 Nisan 2021 02:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması12:12 - Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama12:08 - MEB'den Mersin'deki 'Nutuk' olayına soruşturma12:04 - Stajyeri taciz eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis11:57 - Ruhunuz Ramazan'la bedeniniz Oruçoğlu Hotel ile şifa bulsun.11:44 - İki kez 'yılın ebesi' seçilen Bozdemir, 31 yıldır özveriyle çalışıyor
11:44 - Kovid'li olmasına rağmen bürosunda çalışan avukat, yurda yerleştirildi11:34 - ECB, tahvil programında değişiklik için haziranı işaret edebilir11:34 - HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti11:22 - YouTube'un çocuklar için geliştirdiği YouTube Kids Türkiye'de11:21 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski katibe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi11:19 - Kış Test Merkezi stratejik ürünlerin testini yapacak
11:14 - MSB: 836 terörist etkisiz hale getirildi11:11 - Altının gram fiyatı 467 lira seviyesinden işlem görüyor11:06 - Şanlıurfa'da dün çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi11:00 - Salgında hava temizleyicilere talep arttı10:58 - Somali'lilere ırkçı söylem ve şiddet iddialarına soruşturma
10:51 - Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
23 Nisan'da 3 gün kapanma olacak mı?
FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı
3 yeni Bakanın özgeçmişleri
Bakanlığına dezenfektan satan bakan görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çevre bilinci 1
hangi saatte aranır 4
pesimist 1
Minyon 3
sıfır atık 2
refleks 3
depresyon hırkası 4
atarlı apartman görevlisi 3
turnike 5
limit 2
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli 80 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Alay Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 12 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 73 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam