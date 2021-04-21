HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti

Takvim'de yer alan habere göre; "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla çok sayıda devlet büyüğünü aşağılayıp küfürler savurduğu tespit edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. ile ilgili Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararını verdi. Bugün toplanan HSK 2. Daire, Ö.M.G.'nin meslekten ihraç edilmesine hükmetti.

Trol hesap açıp devlet büyükleri hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yapan Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. ile ilgili HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verilmişti. Ö.M.G. hakkında yürütülen idari soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. HSK 2. Dairesi tarafından görevlendirilen HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever, Ö.M.G. ile ilgili hazırladığı raporu HSK 2. Daire'ye sundu. Hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde de dava açılan ve 3 Mayıs 2021 tarihinde hakim karşısına çıkacak olan Ö.M.G.'nin meslekten ihraç edilmesi talep edildi.

KÜFÜRLERİ RAPORA GİRDİ

Hazırlanan 31 sayfalık raporda, açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin Twitter'daki trol hesabıyla yaptığı hakaret ve küfür içeren paylaşımlarına tek tek yer verildi. Raporda, Ö.M.G. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle iddianame düzenlendiği ve Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

HSK BAŞMÜFETTİŞİ İHRACINI İSTEDİ

Başmüfettiş Ali İhsan Sever tarafından hazırlanan raporda, Ö.M.G. hakkında 2802 numaralı Hakimler ve Savcılar kanununun 69/4 maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası uygulanması gerektiği ifade edildi. Hazırlanan rapor HSK 2. Daire'ye ulaşırken, Ö.M.G.'nin açığa alınma kararının 6 kişilik HSK 2. Daire kurulu tarafından oy birliğiyle devamına da karar verildi.

HSK 2. DAİRE İHRAÇ KARARI VERDİ

HSK üyesi Menmet Yılmaz'ın başında bulunduğu HSK 2. Dairesi, HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever'in Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin ihracını istediği raporun değerlendirmesini tamamladı. Geçtiğimiz hafta savunmasına da başvurulan Ö.M.G. için daire bugün toplandı. HSK 2. Dairesi, Ö.M.G.'nin yaptığı paylaşımlarla, mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

DEVLET GÖREVLİLERİNE HAKARET YAĞDIRMIŞTI

Trol savcı Ö.M.G.'nin , küfürlerine maruz kalan isimler arasında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve geçtiğimiz aylarda vefat eden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu yer alıyor.