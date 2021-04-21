Kovid'li olmasına rağmen bürosunda çalışan avukat, yurda yerleştirildi
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonucu pozitif çıkmasına rağmen bürosunda çalışırken yakalanan avukat, karantinaya alındı.
|21 Nisan 2021 11:44
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Alınan bilgiye göre, avukat A.P'nin test sonucunun pozitif olmasına rağmen Ovacık Mahallesi'ndeki bürosunda çalıştığı ihbarı üzerine polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri harekete geçti.
Avukatın ofisine giden ekipler, kapının arkasında saklanan A.P'yi yakaladı.
HES kodu sorgusunda PCR testinin pozitif olduğu tespit edilen avukata karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza yazıldı.
A.P, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.
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