15 yıldan emekli olan ikramiye alır mı?

SORU: Merhaba, 2004 yılında Devlet Hastanesinde Sözleşmeli Pratisyen olarak göreve başladım. 2005 yılında Yedek Subay olarak görev yaptım. Sonrasında ve halen Emekli Sandığına bağlı doktor olarak görevime devam ediyorum. Bildiğim kadarıyla, 2008 öncesi göreve başladığımdan dolayı, istifa ederek 15 yıl hizmeti tamamladığım için 61 yaşta isteğim ile emekli aylığı alabiliyorum.

Merak ettiklerim;

- Bu şartlarda, aylık bağlandığında hizmet sürem için emekli ikramiyesi alabilir miyim?

- İstifa ederken, dilekçemde bu durumu belirtmeme gerek var mı?

- Sözleşmeli memur ve yedek subay olarak geçirdiğim süreler, derece-kademe ilerlemesinde, hizmet süresinde ve ikramiye hesaplamasında(eğer alabileceksem) dikkate alınır mı?

- Ayrıldıktan sonra, 4a veya 4b kapsamında çalışırsam, bu emekli aylık hakkımı kaybeder miyim? Teşekkürler. İyi çalışmalar.

CEVAP: Kısa bilgiler;

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emeklilik için 20 veya 25 yıl ile birlikte emeklilik yaş gruplarının tamamlanması olmakla birlikte 15 yıl hizmet + 61 yaşın dolumu ile emeklilik hakkı da bulunmaktadır.

15 yıl hizmeti doldurduktan sonra ayrılıp hiçbir statüde çalışmadan 61 yaşını doldurduğunda emekli aylığı bağlanması talebinde bulunulabilir.

15 yıl hizmeti olan ve 61 yaşını da doldurmuş bulunan memur için 20 veya 25 yıl hizmet aranmaz talebi halinde emekli aylığı bağlanır, talep etmezse azami 65 yaşını dolduracağı tarihe kadar görevini yapar ve 65 yaşını doldurduğunda çalışamaz ve zorunlu olarak emekli olur ve 15 yıldan fazla hizmeti de olduğunda emekli aylığı bağlanır.

Memurların emekli ikramiyeleri ödenmesi şartları için 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmüne bakılır. Bu madde hükmü gereği de tüm hizmetleri memurluk ise hiçbir şart aranmadan emekli aylığı bağlandığında emekli ikramiyesi ödenir, ancak tüm hizmetleri memurluk değil hizmetleri içerisinde esnaf, işçilik hizmetleri olduğunda ise 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmü kıyas alınır ve kıdem tazminatı şartlarına bakılır, yani kıdem tazminatı ödenmesi şartlarına uyuyorsa emekli ikramiyesi ödenir, uymuyorsa ödenmez.

Memurların intibak işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır ve bu hükümler kapsamına giren süreler, hizmetler vb. durumlar memurların intibak işlemlerinde uygulanır.

Yedek subaylık hizmeti memurluk hizmeti statüsünde işlem görür.

Sözleşmeli statüde geçen süreler de yine 657 sayılı Kanun Madde 36 hükmü gereği intibak işlemlerinde uygulanacak sürelerdir.

Kısa açıklamalarımız bağlamında sorularınızı cevaben değerlendirmemiz;

Soru 1- Bu şartlarda, aylık bağlandığında hizmet sürem için emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Cevap 1- 15 yıl hizmetinizi tamamladıktan sonra istifanız kabul edilmesi şartıyla görevinizden ayrılabileceğinizi ve hiçbir statüde yani işçi, esnaf olarak zorunlu bir çalışmanız olmadan 61 yaşınızın dolumunu bekleyebilirsiniz. 61 yaşınızı doldurduğunuzda memurluk statüsünden emeklilik için müracaat edebilir ve emekli aylığı bağlandığında da memurluk sürenize emekli ikramiyesi alabileceğinizi söyleyebiliriz.

Soru 2- İstifa ederken, dilekçemde bu durumu belirtmeme gerek var mı?

Cevap 2- Genel olarak 20 veya 25 hizmet yılını doldurmuş memurların istifa gerekçelerinde bu durumlar belirtilir, ancak sizin de belirtmenizde bir sakınca olmayacağını, belirtmemiş olmanızın da emekli aylığı bağlanmasına ve emekli ikramiyesi ödenmesine bir engelin olmayacağını değerlendirmekteyiz. Ancak yine de müstafi duruma düşmemeniz açısından her durumda istifanızın Kurumunuzca kabul edilmesini beklemeniz gerektiğini, söyleyebiliriz.

Soru 3- Sözleşmeli memur ve yedek subay olarak geçirdiğim süreler, derece-kademe ilerlemesinde, hizmet süresinde ve ikramiye hesaplamasında(eğer alabileceksem) dikkate alınır mı?

Cevap 3- Sözleşmeli statüde geçen süreler 657 sayılı Kanun Madde 36 hükmünde yer alan "Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." Hükmü gereği intibakınızda değerlendirilmesi gerektiğini, yedek subaylık süresi de memurluk süresi içerisinde olduğundan otomatik olarak bu sürenin de intibakınızda değerlendirilmesi gerektiğini belirtebiliriz.

Bu bakımdan bu süreler intibak işleminde değerlendirilir ve hem emekli aylığınızda hem de emkekli ikramiyesinde uygulanır.

Soru 4- Ayrıldıktan sonra, 4a veya 4b kapsamında çalışırsam, bu emekli aylık hakkımı kaybeder miyim?

Soru 5- Memurluktan ayrılıp işçi veya esnaf olarak zorunlu çalışmanız olduğunda hak kaybınız olur, ayrıca bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla da olursa memurluk statüsünden emekli olunamaz.