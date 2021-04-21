Stajyeri taciz eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis

Bursa'da 23 Mart 2021 tarihinde G.Ş. isimli genç kadın, staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkıp yürümeye başladı. Genç kadın bir süre sonra takip edildiğini fark edince cep telefonunun kamerasını açtı. Bir gün önce yine takip edildiğini fark ettiği için endişelenen G.Ş., kimliği belirsiz kişinin park halindeki araçların arkasına gittiğini gördü.

Bursa'da genç kızın görüntülediği tacizci montundan tespit edildi: 'Tuvaletimi yapıyordum'

G.Ş., yaklaştığı kişiyi, pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde yakaladı. G.Ş., çığlık atıp yardım isterken, şüpheli kaçtı. G.Ş., şüphelinin kendisini tatmin ederken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, tepki çekti.

Harekete geçen polis ekipleri Suriye uyruklu K.A.'yı, olaydan 3 gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı. 15 gün tutuklu kalan K.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

G.Ş. ise 2 gün üst üste aynı yerde gördüğü sanığın kendisini taciz ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, K.A.'yı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası açıklama yapan G.Ş., olay günü ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Staja gidiyordum. Olay yerinden geçerken önümde biri belirdi. Sürekli arkasına bakarak beni takip ediyordu. Daha sonra ben yaklaştığımda iki aracın arasına girip oradan geçmemi bekledi. Geçtiğimde pantolonunu indirdi. İlk olarak taciz olarak düşünmedim. Tuvaletini yaptığını düşündüm. Yürür adımlarla oradan uzaklaştım. Şikayetçi olmadım. Ertesi gün yine aynı yerde, aynı saatte, aynı kişi tarafından taciz edildim. Bu sefer şikayetçi oldum.

İlk yaşadığımda kendime çok kızdım. Ertesi gün tedbirli davrandım. Kameramı açıp görüntü çekmek istedim ve çektim. Belki de o görüntüyü çekmeseydim başıma daha farklı şeyler gelebilirdi. Çok şaşırdım. Sosyal medyada çok tepki topladı. Herkese sesimi duyurdum. Üstünün örtülmesini istemiyorum. Karara itiraz edip daha fazla ceza alması için uğraşacağım. Kimse bu tür olaylara sessiz kalmasın. Utanmayın, korkmayın, cesaretli olun. Herkesin başına gelebiliyor. Korkmayın, üzerine yürüyün."