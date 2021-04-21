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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 21 Nisan 2021 12:18
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,14208,1430
Avro9,79409,7950
Sterlin11,294011,3510
ANKARA
ABD Doları8,11208,1920
Avro9,75409,8340
Sterlin11,234011,4440
Anadolu Ajansı
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