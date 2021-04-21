RTÜK'ten Engin Altay'ın konşuması hakkında inceleme
RTÜK: Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır.
|21 Nisan 2021 12:20
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle ilgili yayın hakkında inceleme başlatıldı.
RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Altay söz konusu videoda, merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.
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