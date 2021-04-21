Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
|21 Nisan 2021 12:25
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Y.E'nin, merkez Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit etti.
Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, Bünyan Cezaevi'ne teslim edildi.
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