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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
 21 Nisan 2021 12:25
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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Y.E'nin, merkez Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, Bünyan Cezaevi'ne teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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