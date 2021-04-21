Erdoğan, 128 milyar dolar için, grup toplantısında video yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin gündeme getirdiği 128 milyar dolara nerede iddiaları için, grup toplantısından video yayımladı
|21 Nisan 2021 12:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısından, CHP'nin sürekli gündemde tuttuğu 128 milyar dolara nerede propagandası için video yayımladı.
Videoda, ortaya bir basit bir yalanın atıldığı, yalanın sürekli gündemde tutularak kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Video, TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş katıldığı bir eğitimde söylediği sözlerle başlıyor. Kabaş eğitimde "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun" diyor.
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