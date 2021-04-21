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YouTube Kids uygulaması Türkiye'de hizmete sunuldu

YouTube Kids'in içerik havuzu, yaş grubuna göre 4 yaş altı, 5-7 yaş arası ve 8-12 olarak kategorize edildi-
 21 Nisan 2021 12:46
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YouTube Kids uygulaması Türkiye'de hizmete sunuldu

YouTube'un çocuklara özel uygulaması YouTube Kids, Türkiye'deki kullanıcıların hizmetine sunuldu.

YouTube Kids'in Türkiye tanıtım toplantısı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) ve Google Türkiye yetkililerinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Çocukların dijital dünyada eğlenmesini, keşfetmesini, öğrenmesini daha güvenli hale getirip yerel içeriklerle destekleyen YouTube Kids, ebeveynlere çocuklarının bu dijital deneyimini özelleştirmek için kullanımı kolay denetim araçları sunuyor. 13 yaş altı çocuklar için geliştirilen YouTube Kids, YouTube'dan ayrı bir web sitesi, Android ve İOS cihazlar için ayrı bir mobil uygulaması olan bir video izleme platformu olarak öne çıkıyor.

YouTube Kids'in içerik havuzu, yaş grubuna göre 4 yaş altı, 5-7 yaş arası ve 8-12 olarak kategorize edildi. Çocukların sağlıklı dijital alışkanlıklar edinmesine destek olan uygulama, Türkiye'deki çocukların yakından tanıdığı Sevimli Dostlar, Kral Şakir, Pepee ve Niloya gibi yerel ve kültürel olarak duyarlı ve alakalı içeriklerle ailelerle buluşuyor. Türkçe YouTube Kids'e Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından veya web tarayıcı ile "https://www.youtubekids.com" adresinden ulaşılabiliyor.

- "Çocuklarımızın zararlı içeriklerin etkilerinden korunması son derece önemli"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin internetin ve ilgili dijital teknolojilerin ana yararlanıcılarının başında geldiğini belirterek, "Yapılan araştırmalara baktığımızda küresel ölçekte her 3 internet kullanıcısından 1'inin 18 yaşından küçük olduğunu görüyoruz. Bilgi teknolojilerinin ve internetin bu kadar kolay ulaşılabilir hale gelmesi, bilinçli kullanılmadığı takdirde özellikle çocuklar ve gençler üzerinde bazı olumsuz etkileri yaratabiliyor. Bu etkileri en aza indirmek için hepimize çok önemli görevler düşüyor." dedi.

Çocukların internet ortamında korunmasının aynı zamanda onların dijital mahremiyetlerinin de korunması anlamına geldiğini vurgulayan Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın zararlı içeriklerin etkilerinden korunması onların sağlıklı gelişimi için son derece önemli. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bu durum çok daha net anlaşıldı. Sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte siber dünyadaki pek çok riskle daha fazla karşı karşıya gelmeye başladık. İnternet için var olan tüm risk başlıkları gerçek hayatta da karşılaşılabilecek durumlardır.

Dolayısıyla çocuklarımızı nasıl gerçek hayattaki tüm bu tehlikelerden korumak için çaba harcıyor ve kurallar koyuyorsak, interneti de bilinçli, güvenli, etkin bir şekilde kullanmayı öğrenerek çocuklara bunu öğreterek sanal dünyanın risklerini minimize edebiliriz. Geleceğimiz olan çocukları olası çevrim içi tehditlerden korurken her birimize ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor. Çocuklarımız için onların faydasına olacak şekilde imkan veren, seçenekler sunan uygulamaların önemli olduğuna inandığım ve bir araya gelmemize vesile olan YouTube Kids en güzel örneklerden bir tanesi."

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da çocukların artan oranda ekran karşısında geçirdikleri süre sebebiyle ebeveynlerin kontrolünün zorlaştığını dile getirdi. Bu durumun risk ve tehlikeleri beraberinde getirdiğine değinen Karagözoğlu, "Kötü niyetli kişilerin ürettikleri içeriklerin çocuklara erişme ihtimali artıyor. Bu noktada devlet kurumlarının alacağı önlemler kadar teknoloji şirketleri, sosyal medya platformları, video paylaşım siteleri ve dijital oyun şirketlerinin de güncel duruma göre çocukları koruyucu ve eğitici yeni tedbirler geliştirmesi ve çocukların maruz kaldıkları olumsuz içeriklerle ilgili kolaylıkla bildirimde bulunmalarını sağlamaları gerekiyor." diye konuştu.

Ebeveynlerin internet ortamlarında hem kendi hem de çocuklarının güvenliğinin korunması hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğinin altını çizen Karagözoğlu, "Oyun oynama alışkanlıkları ebeveynler tarafından kontrol edilmeli ve sınırlamalar konulmalıdır. Kurum olarak ülkemizde yaşayan herkes için çevrimiçi ortamın gerek sunulan içerik, gerekse güvenlik açısından daha iyi hale gelmesi önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu vesileyle ülkemiz çocuklarının interneti daha iyi deneyimlemeleri adına YouTube ile atılmış olan bu adımı desteklediğimizi ve YouTube'un benzeri çalışmalarında her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

- "Güvenli aile eğlencesini sunacağına inanıyoruz"

BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun ise BTK'nın sunduğu güvenli internet hizmetini yaygınlaştırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Sorgun, "BTK'nın sunmuş olduğu güvenlik hizmeti, başladığı tarihten itibaren geçen 9 yıllık süre zarfında yaklaşık 12 milyonun üzerinde alan adının sınıflandırmasını yapmış ve vatandaşlarımızdan gelen ihbarları değerlendirerek neticeye ulaştırmıştır. İnternette özgürlük diyenlerin internette saygı kavramını da öncelemeleri gerekir." dedi.

Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey de YouTube Kids'in renkli dünyasını çocuklarla buluşturduklarını belirterek, "YouTube Kids uygulamasının, her yaştan çocuğun tüketebileceği çocuk içeriklerinin yanı sıra çeşitli ebeveyn denetimleri ile Türkiye'deki ebeveynlere ve çocuklara uzun süredir bekledikleri daha güvenli aile eğlencesini sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital platformlarda çocuk güvenliğini iyileştirmek, internet erişimi kısıtlı çocukların bilinçli, güvenli ve etkili internet kullanımı konusunda farkındalıklarını artırmak üzere yeni bir eğitim programını hayata geçirdiklerini aktaran Kuzey, "Türkiye'nin 20 şehrine düzenlenecek olan bir 'roadshow' ile BTİDER'in Güvenli İnternet Tırları'nın 200 bin çocuğa ve 2 bin öğretmene ve ebeveyne ulaşması hedefleniyor.

Toplam 24 ay sürecek program kapsamında, çocuklarımız, ebeveynler ve öğretmenler çevrimiçi güvenlik ipuçları, dijital platformlardaki riskler ve fırsatlar konularında eğitim alacaklar. Söz konusu eğitim programı çerçevesinde Google.org tarafından BTİDER'e 250 bin dolar tutarında bir bağış desteği sağlanıyor. Bu programın çıktıları ile ilgili olumlu sonuçları da ilerleyen süreçte sizlerle paylaşabilmeyi umuyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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