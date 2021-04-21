Meclis, açılışının 101'inci yılını kutlayacak
|21 Nisan 2021 13:35
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Meclis, açılışının 101'inci yılını kutlamak üzere 23 Nisan Cuma günü, özel gündemle toplanacak.
Meclisin 101'inci açılış yılı tören programı belli oldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayacak ilk törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
Daha sonra Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Meclisin açılışının 101'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Şentop, Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.
Daha sonra, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni gerçekleştirilecek.
TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TBMM Başkanı Şentop, burada bir konuşma yapacak, daha sonra Özel Defter'i imzalayacak.
TBMM Genel Kurulu, özel gündemle saat 14.00'te toplanacak. Birleşim açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurulda, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.
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