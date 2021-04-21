Aşı olmak yoğun bakımların yükünü hafifletiyor

Van'da da artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nca ilk açıklanan risk haritasında 17,40 olarak açıklanan veriler son açıklanan haritada ise 89,01'e yükseldi.

Vaka sayıları artarken, hastanelere başvuran hasta sayıları da artamaya başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, aşının önemine dikkati çekti.

"Yoğun bakımımızda şu anda aşılı olup hiçbir hastamız yok ve olmadı"

Başhekim İliklerden, "Şunu belirtmek gerekir ki özellikle yoğun bakımımızda şu anda aşılı olup hiçbir hastamız yok ve olmadı. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın hepsi aşısız veya bir doz aşı yaptıran vatandaşlar. Burada aşının önemini ve kıymetini görüyoruz. Aşı yaptırmayan bir vatandaşın hem kendisine, hem ailesine, çevresine hem de tüm sağlık çalışanlarına haksızlık yaptığını düşünüyorum. Aşı hakkı tanınmışken bu vatandaşların aşı yaptırmalarını biz sağlık çalışanları olarak rica ediyoruz. Ama aşılamaya baktığımızda çok eğitimli insanların da aşılarını yaptırmadığını görüyoruz. Türkiye'mizin bir çok bölgesine göre bulaş riskinin vaka sayılarının en az olduğu bölgelerde yaşıyoruz. Bunun da araştırılması gerekir bence" sözleriyle aşının önemini vurguladı.