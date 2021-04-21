Prof. Ceyhan: Önlemler alınmasaydı vakalar daha hızlı artacaktı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada COVID-19 aşısı karşıtlığıyla ilgili yapılan paylaşımlara ve son günlerde artan koronavirüs kaynaklı ölümlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bu önlemler alınmasaydı vakalar daha büyük hızla artacaktı"

Bu tür paylaşımları kötü niyetli olarak nitelendiren Prof. Dr. Ceyhan şöyle konuştu:

"Cehalet, yanlış değerlendirme, istatistik bilimini hiç kullanmama ve kötü niyet. Aşıya karşı kişilerin böyle şeylerine alıştık biz; ama tamamen yanlış kurgulama. Evet aşıya başladık; ama henüz iki doz aşılamayı toplumun yüzde 10'una bile yapamadık. Hep söylüyoruz; aşılama ancak yüzde 70-75 düzeyine geldiği zaman salgını etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla 'Ben bir miktar aşı yaptım, vakalar da bir miktar azalır' diye beklemek zaten yanlış. İkincisi 'Önlemler alındı, vakalar arttı' düşüncesi de yanlış; çünkü aldığınız önlemlerin yeterli olup olmamasına bağlıdır bu. Yoksa bu önlemler alınmasaydı, aşılar hiç yapılmasaydı, bu vakalar daha büyük hızla artacaktı."

"Vaka sayıları 200'lerin altına inince tedbirleri kaldırdılar"

Aşılamada başarıya ulaşan ülkeleri örnek gösteren Ceyhan şunları söyledi:

"Dünyada bunun yalan olduğunu en güzel ortaya çıkaran, en güzel örnek; Avustralya, Yeni Zelanda ve İsrail. Bu 3 ülke de bir yandan aşılamayı sürdürüp, çok yüksek oranda aşılama oranlarına sahip olana kadar tedbirleri hiç kaldırmadılar hatta daha yoğun önlemler aldılar. Ne zaman ki aşılamayı istenilen oranda yaptılar, vaka sayıları 200'lerin altına indi, ondan sonra tedbirleri kaldırmaya başladılar. Dolayısıyla hiçbir gerçekle ilgisi olmayan, kötü niyetle yapılan açıklamalar bunlar."