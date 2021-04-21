Firari, koronadan ölen kardeşinin kimliği ile HES kontrolünde yakalandı

Kentte salgın denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Samsun-Ankara karayolunda durdurulan bir yolcu otobüsünde HES kontrolü yaptı. Sorgusunda riskli çıkan Yavuz Akbaş kimlikli kişi gözlem altına alındı. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve Covid-19 testi yapılan Akbaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Polis, test sonucu negatif çıkan ve semptom göstermeyen kişi ile ilgili yaptığı araştırmada, Yavuz Akbaş'ın önceki gün İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsten öldüğünü belirlendi. Akbaş'ın kimliği ile yakalanan kişinin ise hırsızlık suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ağabeyi Şakir Akbaş olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polis tarafından kaldığı yurtta gözaltına alınan Şakir Akbaş, adliyeye sevk edildi. Koronavirüsten ölen ve Samsun'da defnedilen kardeşinin kimliği ile İstanbul'a gittiği belirlenen Akbaş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.