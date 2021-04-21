Salgın sürecinde havalimanlarında 73 milyon yolcuya hizmet verildi
|21 Nisan 2021 14:20
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Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, salgının tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olduğunu ancak Türkiye'nin bu konuda başarılı performans sergilediğini belirtti.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günden 15 Nisan'a kadar havalimanlarında yaklaşık 73 milyon yolcuya hizmet verildiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"15 Nisan'a kadar iç hatta 46 milyon 554 bin 405 yolcu, dış hatta 26 milyon 269 bin 303 yolcu olmak üzere toplamda 72 milyon 823 bin 708 yolcu hava yolunu tercih etti. Aynı dönemde havalimanlarında iç hatta 578 bin 159, dış hatta 256 bin 376, toplamda ise 834 bin 535 uçak trafiği gerçekleşti. Aldığımız önlemler sayesinde pandemi süreci başarılı bir şekilde yönetildi. Avrupa havalimanları yolcu sayısı ve uçak trafiği sıralamasında İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları birinciliği kimseye bırakmadı. Havalimanlarımız dünya devletlerini geride bıraktı. Türk Hava Yollarının başarıları milletimizi gururlandırdı."
DHMİ'nin, havalimanlarındaki üstün performansına hava trafik yönetimindeki başarısını da eklediğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hava Trafik Merkezi, 2021'in ilk çeyreğinde Avrupa'nın önde gelen hava trafik kontrol merkezlerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.
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