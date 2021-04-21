Emniyet, jandarmaya gelin verdi
Samsun'un 19 ilçesinde emniyet, jandarmaya gelin verdi.
|21 Nisan 2021 14:23
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19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Şevval Koçyiğit ile 19 Mayıs İlçe jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yunus Gürcan, düzenlenen nikah merasimiyle dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu kıyarken, şahitliklerini ise İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Emrah Demir yaptı.
Genç çift nikah sonrası mutluluk pozları verdi.
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