RTÜK, KRT ve Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi
|21 Nisan 2021 14:43
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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul Toplantısı'nda, KRT'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" programında Özkoç'un sözleri incelendi.
Özkoç'un yayındaki "Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir. Türkiye'nin tek kurtuluşu Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesidir." şeklindeki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı tespit edilerek yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.
Üst Kurul, ayrıca Halk TV'de yayınlanan "Haber Masası" programına konuk olan Afşin Hatipoğlu'nun ifadelerini, MHP'ye iftira niteliği taşıdığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a aykırı buldu.
Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
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