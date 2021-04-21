1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'nin hibe ettiği kayıp atlara ilişkin yeni iddia

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği atların kaybolduğu iddiasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bir çiftliğe binicilik amaçlı kiralanan atların işletme pandemi nedeniyle kapatılınca kaçtığı öne sürüldü.
 21 Nisan 2021 14:47
+Aa- Yazdır
İBB'nin hibe ettiği kayıp atlara ilişkin yeni iddia

Hatay'da çiftliğe verilen atların kaçtığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Dörtyol belediyesinde çalışan bir memurun yakınlarının işlettiği Atatürk At Çiftliği'ne teslim edildi. Çiftlik pandemi nedeniyle kapatılınca işletme sahipleri para karşılığı binicilik amaçlı kullanılan atların bakım masraflarını karşılayamadı ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne atların kaçtığı ihbarında bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İlçe Tarım Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, her ne kadar 100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve Belediye Memuru tarafından imzalanıp, teslim alındığı görülse de atları hiç görmediğini, nerede olduklarını da bilmediğini söyledi.

Atların kaybolduğu iddialarının ardından MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin istifa etmişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Engin Altay'a 'tehdit' suçundan soruşturma
21 Nisan 2021 15:18		 Şişli Belediyesine ait araçlar seçim için HDP'ye tahsis edilmiş
20 Nisan 2021 16:43
Türbedeki görüntüleri tepki çeken şüpheliye adli kontrol
20 Nisan 2021 15:15		 Genco Erkal 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi
19 Nisan 2021 15:11
Akademisyen eşinden kızını kaçıran baba serbest bırakıldı
19 Nisan 2021 14:53		 Adliyeye çıkarılan kalpazanlardan şok ifadeler: İki saate kadar serbest kalırız
19 Nisan 2021 14:33
Adını taşıdığı dedesini döve döve öldürdü
18 Nisan 2021 08:57		 Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı
17 Nisan 2021 17:20
Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı
16 Nisan 2021 22:12		 Hemşireye saldıran şahıs tavan arasında yakalandı
16 Nisan 2021 16:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:12 - Kayseri'de görev başındaki polislerin iftarlıkları belediyeden14:58 - FETÖ'den yargılanan 20 eski polisten 5'ine hapis cezası14:54 - '128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ceza14:47 - İBB'nin hibe ettiği kayıp atlara ilişkin yeni iddia14:43 - RTÜK, KRT ve Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi14:34 - Erzincan Havalimanı'nın adı 'Yıldırım Akbulut' oldu
14:29 - VLP temelli yerli koronavirüs aşısında ikinci doz mayısta14:23 - Emniyet, jandarmaya gelin verdi14:20 - Salgın sürecinde havalimanlarında 73 milyon yolcuya hizmet verildi14:13 - Firari, koronadan ölen kardeşinin kimliği ile HES kontrolünde yakalandı14:09 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:02 - EGM'den, disiplin ceza puanı uygulaması hakkında Genelge
13:59 - Gezen ve Akpınar'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen beraat kararına itiraz13:56 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu13:53 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Engin Altay'ın sözlerine tepki13:49 - Prof. Ceyhan: Önlemler alınmasaydı vakalar daha hızlı artacaktı13:45 - Aşı olmak yoğun bakımların yükünü hafifletiyor
13:40 - Beşiktaş'taki otobüs kazası kamerada: Şoför telefonla oynuyordu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
23 Nisan'da 3 gün kapanma olacak mı?
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı
3 yeni Bakanın özgeçmişleri
HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
180 derece değişti 1
yasaklı ırk 3
bir ünite kan verene bir porsiyon büryan 2
timsahlarla dolu bir havuza düşme hissi 1
türkiyenin en yaşanılası ili 2
kısıtlı zamanın daha verimli kullanılması 1
söz ve yazı 2
uçağın hep aynı yerde sarsılmaya başlaması 1
Her gün resminin altında özlü söz paylaşan insan 1
prosopagnosia 1
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli 80 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Alay Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 12 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 73 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam