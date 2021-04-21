'128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ceza
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, CHP Diyarbakır İl Başkanlığına asılan '128 milyar dolar nerede' yazılı pankart nedeniyle 13 bin 237 lira idari para cezası kesti.
|21 Nisan 2021 14:54
|+Aa- Yazdır
Bağlar ilçesinde bulunan CHP'liler tarafından il başkanlığı binasına 12 Nisan Pazartesi günü asılan '128 milyar dolar nerede' yazılı pankart nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ceza kesildi. İzinsiz afiş ve pankart astıkları nedeni ile 13 bin 237 lira idari para cezası kesildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de görev başındaki polislerin iftarlıkları belediyeden
21 Nisan 2021 15:12
|Erzincan Havalimanı'nın adı 'Yıldırım Akbulut' oldu
21 Nisan 2021 14:34
|Emniyet, jandarmaya gelin verdi
21 Nisan 2021 14:23
|Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
21 Nisan 2021 13:04
|Burdur'da 3 yıldır meteorolojik kuraklık yaşanıyor
20 Nisan 2021 21:41
|Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı
20 Nisan 2021 21:34
|Kazdağları'na cam seyir terası
20 Nisan 2021 21:19
|Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
20 Nisan 2021 20:24
|Ahlat'taki Millet Bahçesi'nde hummalı çalışma sürüyor
20 Nisan 2021 19:25
|Karı koca 1 gün arayla koronaya yenik düştü
20 Nisan 2021 18:04