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FETÖ'den yargılanan 20 eski polisten 5'ine hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan tutuksuz 20 sanıktan 5'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı
 21 Nisan 2021 14:58
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FETÖ'den yargılanan 20 eski polisten 5'ine hapis cezası

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık D.E, dava dosyalarına eklenen dijital veri inceleme raporundaki kodlamayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren D.E, "Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. ByLock kullanmadım, beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, dosya kapsamındaki mevcut delillere göre 10 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, diğerlerinin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar A.A, D.E, E.A, F.Ö. ve Ö.O.B'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.
Anadolu Ajansı
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