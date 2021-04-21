FETÖ'den yargılanan 20 eski polisten 5'ine hapis cezası
|21 Nisan 2021 14:58
|+Aa- Yazdır
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık D.E, dava dosyalarına eklenen dijital veri inceleme raporundaki kodlamayı kabul etmediğini söyledi.
FETÖ üyesi olmadığını ileri süren D.E, "Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. ByLock kullanmadım, beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, dosya kapsamındaki mevcut delillere göre 10 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, diğerlerinin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar A.A, D.E, E.A, F.Ö. ve Ö.O.B'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yunanistan'a kaçan 15 FETÖ şüphelisi turist gibi davranmış
21 Nisan 2021 13:08
|Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
21 Nisan 2021 12:25
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski katibe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
21 Nisan 2021 11:21
|MSB: 836 terörist etkisiz hale getirildi
21 Nisan 2021 11:14
|Barış Pınarı'nda taciz ateşi açan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
21 Nisan 2021 10:18
|Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarımsal çeşitlilik artırılıyor
21 Nisan 2021 10:14
|Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
21 Nisan 2021 10:05
|FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 33 gözaltı kararı
21 Nisan 2021 08:08
|FETÖ'den gözaltına alınan astsubaya adli kontrol
20 Nisan 2021 17:28
|FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran 5 şüpheli yakalandı
20 Nisan 2021 14:16