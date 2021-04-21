1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de görev başındaki polislerin iftarlıkları belediyeden

Kayseri'nin Talas Belediyesi, ramazan ayında görev başındaki polis memurlarına yönelik iftarlık yemek servisi başlattı.
 21 Nisan 2021 15:12
+Aa- Yazdır
Kayseri'de görev başındaki polislerin iftarlıkları belediyeden

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Biz pişirelim, siz ulaştırın" uygulamasıyla ilçedeki ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımının ardından şimdi de iftar saatinde nöbet tutan polis memurları için iftar yemeği servisi uygulaması başlatıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan yeni uygulamayla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilçenin çeşitli noktalarında görevi başındaki güvenlik güçlerine özel olarak iftar yemeği hazırlanıyor.

Günlük yaklaşık 100 paketten oluşan servis, iftar saatinden hemen önce polis ekiplerine teslim ediliyor.

Yalçın, yardımlaşma ve dayanışma ayı ramazanda toplumun her kesimine yönelik ikramlarda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her gün Osmanlı Kültür Evi ve Selçuklu Kültür Evi önünde saat 17.30'dan itibaren yardıma muhtaç, yaşlı, hasta ve yolda kalanlar için bin paketlik iftariyelik dağıtımının yanında bizlerin huzur ve güvenliğinden sorumlu görevi başındaki polislerimize de iftar yemeği hazırlamaya başladık. Ayrıca bunların yanında yine vatandaşlarımıza tatlı ikram ediyoruz. Rabbim bütün güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Beslediği kazların saldırısına uğradı: O anlar kamerada
21 Nisan 2021 15:36		 HES kodu sorgusunda 'riskli' çıkan kişi kaçtı
21 Nisan 2021 15:31
'128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ceza
21 Nisan 2021 14:54		 Erzincan Havalimanı'nın adı 'Yıldırım Akbulut' oldu
21 Nisan 2021 14:34
Emniyet, jandarmaya gelin verdi
21 Nisan 2021 14:23		 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
21 Nisan 2021 13:04
Burdur'da 3 yıldır meteorolojik kuraklık yaşanıyor
20 Nisan 2021 21:41		 Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı
20 Nisan 2021 21:34
Kazdağları'na cam seyir terası
20 Nisan 2021 21:19		 Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
20 Nisan 2021 20:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:45 - İTÜ, BM tarafından 'Türkiye'nin en iyisi' seçildi16:35 - Seyyar satıcıya tokat atan zabıtaya soruşturma16:33 - FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı16:31 - Bakan Muş: Bütün odak noktamız 84 milyonun refahını daha da yükseltmek16:29 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı16:23 - Uygulamaları çökerten WebView konusunda Google yeni çözüm üretiyor
16:15 - 'Kısmi kapanmayla yüzde 50 vaka azalmasının görülmesi lazım'15:59 - Sağlıkçıların hastaya ulaşma mücadelesi: Yoldaki kütükleri kaldırdılar15:52 - Burak Sergen entübe edildi15:47 - Kılıçdaroğlu'ndan 'Nutuk' tepkisi: Bunlar akıllarını yitirdiler herhalde15:42 - Konya'da FETÖ'nün sözde 'polis sorumlusu'na hapis cezası15:39 - Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
15:36 - Beslediği kazların saldırısına uğradı: O anlar kamerada15:31 - HES kodu sorgusunda 'riskli' çıkan kişi kaçtı15:21 - Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti15:18 - Engin Altay'a 'tehdit' suçundan soruşturma15:12 - Kayseri'de görev başındaki polislerin iftarlıkları belediyeden
14:58 - FETÖ'den yargılanan 20 eski polisten 5'ine hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
23 Nisan'da 3 gün kapanma olacak mı?
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı
HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti
3 yeni Bakanın özgeçmişleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
poligon 2
Kaplan 3
bir ünite kan verene bir porsiyon büryan 2
yaptın da ne oldu 3
biliyormusun.net 1
başarı için her şeyi göze alanlar 6
Kendine iyi bak 3
difüzyon 1
cabir bin hayyan 2
çerezlik film 1
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli 80 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Alay Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 12 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 73 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam