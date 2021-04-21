Kayseri'de görev başındaki polislerin iftarlıkları belediyeden
|21 Nisan 2021 15:12
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Biz pişirelim, siz ulaştırın" uygulamasıyla ilçedeki ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımının ardından şimdi de iftar saatinde nöbet tutan polis memurları için iftar yemeği servisi uygulaması başlatıldı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan yeni uygulamayla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilçenin çeşitli noktalarında görevi başındaki güvenlik güçlerine özel olarak iftar yemeği hazırlanıyor.
Günlük yaklaşık 100 paketten oluşan servis, iftar saatinden hemen önce polis ekiplerine teslim ediliyor.
Yalçın, yardımlaşma ve dayanışma ayı ramazanda toplumun her kesimine yönelik ikramlarda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Her gün Osmanlı Kültür Evi ve Selçuklu Kültür Evi önünde saat 17.30'dan itibaren yardıma muhtaç, yaşlı, hasta ve yolda kalanlar için bin paketlik iftariyelik dağıtımının yanında bizlerin huzur ve güvenliğinden sorumlu görevi başındaki polislerimize de iftar yemeği hazırlamaya başladık. Ayrıca bunların yanında yine vatandaşlarımıza tatlı ikram ediyoruz. Rabbim bütün güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun."
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