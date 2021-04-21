HES kodu sorgusunda 'riskli' çıkan kişi kaçtı
|21 Nisan 2021 15:31
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Aktaş Mahallesi Öney Sokak'taki bir otele gelen bir kişi, konaklamak için oda istedi.
HES kodu sorgusunu yapan otel sahibi İsmail Adıyaman, vatandaşın "riskli" olduğunu görerek durumu polise bildirdi.
Adıyaman, kayıt işleminin neden uzun sürdüğünü soran müşteriye, HES kodu sorgusunun "riskli" çıktığını bu nedenle polise haber verdiğini söyledi.
Bunun üzerine kendisinin değil eşinin "pozitif" olduğunu iddia eden müşteri, polisin otele gelmesini beklemeden çıkarak bölgeden uzaklaştı.
Vatandaşın otelden uzaklaşma anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İsmail Adıyaman, gazetecilere, genelde bu tarz şeylerle karşılaşmadıklarını belirterek, "Müşterimizin kaydını yaptığımız esnada, HES kodu sorgusunu yaptığımızda pandemili olduğunu gördük. Polise teslim etmem gerektiğini söyledim vatandaşa. O sırada uzaklaştı. Zaten polis otele geldiğinde vatandaş uzaklaşmıştı ama vatandaş dışarıda market alışverişini yapmış, sokakta dolaşmış, otelimize gelmiş." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Beslediği kazların saldırısına uğradı: O anlar kamerada
21 Nisan 2021 15:36
|Kayseri'de görev başındaki polislerin iftarlıkları belediyeden
21 Nisan 2021 15:12
|'128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ceza
21 Nisan 2021 14:54
|Erzincan Havalimanı'nın adı 'Yıldırım Akbulut' oldu
21 Nisan 2021 14:34
|Emniyet, jandarmaya gelin verdi
21 Nisan 2021 14:23
|Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
21 Nisan 2021 13:04
|Burdur'da 3 yıldır meteorolojik kuraklık yaşanıyor
20 Nisan 2021 21:41
|Antik kentteki 6 asırlık cami ibadete açıldı
20 Nisan 2021 21:34
|Kazdağları'na cam seyir terası
20 Nisan 2021 21:19
|Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
20 Nisan 2021 20:24