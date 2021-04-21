Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
|21 Nisan 2021 15:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca, turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası münasebetiyle turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Turizm sektörünün temsilcileri ile verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını söyledi.
Toplantıda, kısa çalışma ödeneği uygulamasına ilişkin de bir müjde veren Erdoğan, "Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca, turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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