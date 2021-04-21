Burak Sergen entübe edildi
Geçtiğimiz haftadan bu yana koronavirüsle mücadele veren ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Burak Sergen entübe edildi.
|21 Nisan 2021 15:52
|+Aa- Yazdır
Ünlü oyuncu Burak Sergen, bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu. Sergen, entübe edildi. Sergen'in eski eşi, ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Işıl Sergen paylaşımında, "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir." dedi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Şarkıcı Niran Ünsal koronavirüse yakalandı
20 Nisan 2021 18:53
|Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya hastaneye kaldırıldı
20 Nisan 2021 13:03
|Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik
20 Nisan 2021 09:25
|Koronavirüs Teşkilat dizisini vurdu
19 Nisan 2021 15:25
|Akıncı dizisindeki harita detayı, Azerbaycan halkını kızdırdı
18 Nisan 2021 17:53
|Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti
18 Nisan 2021 16:52
|Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
17 Nisan 2021 22:04
|Hadise: Kimse benim namusumu lekeleyemez!
17 Nisan 2021 17:41
|Serdar Ortaç: Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum
17 Nisan 2021 08:19
|Koronavirüsü atlatan oyuncu Seda Bakan: 6 aydır koku almıyorum
16 Nisan 2021 18:51