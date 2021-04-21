1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlıkçıların hastaya ulaşma mücadelesi: Yoldaki kütükleri kaldırdılar

Denizli'nin Tavas ilçesinde, dağlık alanda rahatsızlanan kişiye müdahale etmek için ambulansla yola çıkan acil sağlık ekibi, yolu kapatan kütük ve ağaç dallarını kendi elleriyle kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
 21 Nisan 2021 15:59
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tavas'ın Nikfer Mahallesi'nde bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları, Derinkuyu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine ambulansla yola çıktı.

Rahatsızlanan kişiye ulaşmak için ormanlık alandaki yoldan gitmek zorunda kalan acil sağlık ekibi, ağaç kesim çalışması sırasında yola devrilen kütük ve ağaç dallarıyla karşılaştı.

Sağlıkçılar yolu açtı

Ambulansın kapalı yoldan geçememesi üzerine acil sağlık çalışanları paramedik Ramazan Çalık ile İbrahim Ebci, araçtan inerek kütükleri ve ağaç dallarını yoldan kaldırdı.

İnsan hayatı için saniyelerle yarışan acil sağlık ekibinin bu davranışını, ambulansı kulanan ve araçtan ayrılmayan Süleyman Sarıkayış tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ekipler, kısa sürede rahatsızlanan kişiye ulaşarak Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polisler görev başında iftar yapıyor
20 Nisan 2021 21:03		 Özge ebe, kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
20 Nisan 2021 19:18
Polisler, iftarlık kumanyalarını kağıt toplayıcı kadına verdi
20 Nisan 2021 00:09		 Cadde ve sokaklarını 21 yıldır takım elbiseyle temizliyor
19 Nisan 2021 23:17
Hakim-savcı adayları usta-çırak ilişkisiyle mesleğin inceliklerini öğreniyor
18 Nisan 2021 11:19		 O yazarın çabaları sonuç verdi, TDK tanımı değiştirdi
17 Nisan 2021 15:26
Yangın bekçileri, oruçlarını 'itfaiyeci duası'yla açtı
13 Nisan 2021 22:20		 Komiser yardımcısı milli güreşçi, iş stresini minderde atıyor
11 Nisan 2021 11:40
Polis memuru, meslektaşlarına klarnet çalarak moral veriyor
10 Nisan 2021 23:31		 Kadın polisler suçluların korkulu rüyası oldu
10 Nisan 2021 23:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:45 - İTÜ, BM tarafından 'Türkiye'nin en iyisi' seçildi16:35 - Seyyar satıcıya tokat atan zabıtaya soruşturma16:33 - FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı16:31 - Bakan Muş: Bütün odak noktamız 84 milyonun refahını daha da yükseltmek16:29 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı16:23 - Uygulamaları çökerten WebView konusunda Google yeni çözüm üretiyor
16:15 - 'Kısmi kapanmayla yüzde 50 vaka azalmasının görülmesi lazım'15:59 - Sağlıkçıların hastaya ulaşma mücadelesi: Yoldaki kütükleri kaldırdılar15:52 - Burak Sergen entübe edildi15:47 - Kılıçdaroğlu'ndan 'Nutuk' tepkisi: Bunlar akıllarını yitirdiler herhalde15:42 - Konya'da FETÖ'nün sözde 'polis sorumlusu'na hapis cezası15:39 - Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
15:36 - Beslediği kazların saldırısına uğradı: O anlar kamerada15:31 - HES kodu sorgusunda 'riskli' çıkan kişi kaçtı15:21 - Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti15:18 - Engin Altay'a 'tehdit' suçundan soruşturma15:12 - Kayseri'de görev başındaki polislerin iftarlıkları belediyeden
14:58 - FETÖ'den yargılanan 20 eski polisten 5'ine hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
23 Nisan'da 3 gün kapanma olacak mı?
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı
HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti
3 yeni Bakanın özgeçmişleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teşkilat dizisi 1
işlediği günahın aynısı başkasında görüp o kişiyi eleştirmek 1
ekşiden önce ne vardı 7
hibiskus çayı 1
biliyormusun.net 1
makrome 5
üstüne titremek 4
markette sinir bozan hareketler 2
hobi 3
poligon 2
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli 80 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Alay Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 12 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 73 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam