1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uygulamaları çökerten WebView konusunda Google yeni çözüm üretiyor

Google, Android'de geçen ay yaşanan ve milyonlarca kullanıcıyı etkileyen WebView sorununu ortadan kaldırmak için yeni bir Güvenli Mod geliştiriyor. Böylece çökme sorunlarının tarihe karışması bekleniyor.
 21 Nisan 2021 16:23
+Aa- Yazdır
Uygulamaları çökerten WebView konusunda Google yeni çözüm üretiyor

Google Android'in WebView bileşeni geçtiğimiz ay Gmail, Google Pay ve çeşitli bankacılık uygulamaları da dahil olmak üzere düzinelerce uygulamanın kilitlenmesine ve hata vermesine neden oldu. Kalıcı bir düzeltme yayınlanmadan önce 8 saat süren hatanın ciddiyeti, Google'ı başka bir felaketten kaçınmak amacıyla ek değişiklikler yapmaya itiyor.

Böylece WebView hataları nedeniyle yaşanan çökme problemleri ortadan kalkıyor.

Yeni bir rapora göre Google, çökmenin nedenini açıklayarak Web Görünümü iyileştirmelerini ayrıntılarıyla paylaşıyor. Şirket, web sayfalarını açmak için WebView'a güvenen tüm uygulamaların, yazılımın deney ve yapılandırma teknolojisindeki bir hatanın sonucu olarak çöktüğünü belirtiyor. Sorunu ortadan kaldırmak için Chrome ve WebView'ın yeni sürümlerini yayınlaması gerekiyordu.

Web Görünümü iyileştirmenin anahtarı, geçmişin kendisini tekrar etmesi durumunda uygulamanın iyi bir duruma dönmesini sağlayacak yeni bir Güvenli Mod. Google ayrıca Play mağazasında Chrome ve Web Görünümü güncellemelerini hızlandırmayı planlıyor. Ayrıca, uygulamayı denetleme ve olaylar sırasında kullanıcılarla daha iyi iletişim kurma sözü veriyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
The Independent: Heathrow tacını İstanbul Havalimanı'na kaptırabilir
21 Nisan 2021 12:43		 Ukrayna, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a devlet nişanı verdi
21 Nisan 2021 07:20
'Endişe varyantı' bilim insanlarını ikiye böldü
20 Nisan 2021 21:27		 AB ile ABD arasında 'aşı sertifikası' görüşmeleri yapılıyor
20 Nisan 2021 16:00
Çad Cumhurbaşkanı çatışmada hayatını kaybetti
20 Nisan 2021 14:02		 Türk SİHA'larına bir övgü İspanya'dan: Dünyayı fethediyor...
20 Nisan 2021 12:17
Kandil'e Alman aşısı yağıyor
20 Nisan 2021 07:10		 Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kuracak
19 Nisan 2021 20:54
DSÖ, aşı sertifikasına karşı
19 Nisan 2021 18:48		 UEFA Başkanı: Süper Lig'de oynayacak oyuncular milli takımlarda oynayamayacak
19 Nisan 2021 16:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:45 - İTÜ, BM tarafından 'Türkiye'nin en iyisi' seçildi16:35 - Seyyar satıcıya tokat atan zabıtaya soruşturma16:33 - FETÖ şüphelisi 4 eski asker tutuklandı16:31 - Bakan Muş: Bütün odak noktamız 84 milyonun refahını daha da yükseltmek16:29 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı16:23 - Uygulamaları çökerten WebView konusunda Google yeni çözüm üretiyor
16:15 - 'Kısmi kapanmayla yüzde 50 vaka azalmasının görülmesi lazım'15:59 - Sağlıkçıların hastaya ulaşma mücadelesi: Yoldaki kütükleri kaldırdılar15:52 - Burak Sergen entübe edildi15:47 - Kılıçdaroğlu'ndan 'Nutuk' tepkisi: Bunlar akıllarını yitirdiler herhalde15:42 - Konya'da FETÖ'nün sözde 'polis sorumlusu'na hapis cezası15:39 - Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
15:36 - Beslediği kazların saldırısına uğradı: O anlar kamerada15:31 - HES kodu sorgusunda 'riskli' çıkan kişi kaçtı15:21 - Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti15:18 - Engin Altay'a 'tehdit' suçundan soruşturma15:12 - Kayseri'de görev başındaki polislerin iftarlıkları belediyeden
14:58 - FETÖ'den yargılanan 20 eski polisten 5'ine hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
Kadro işlemleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı
23 Nisan'da 3 gün kapanma olacak mı?
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan ilk açıklama
FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı
HSK, paylaşımlarıyla gündeme gelen savcıyı ihraç etti
3 yeni Bakanın özgeçmişleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arabadan tekme tokat indirme 1
üstüne titremek 4
sürgün 1
depresyon 5
romantik 1
türkiyenin en yaşanılası ili 2
markette sinir bozan hareketler 2
biberiye 1
dısc kişilik envanteri 2
türkiye zeka vakfı 1
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli 80 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Alay Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 12 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 73 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam