Uygulamaları çökerten WebView konusunda Google yeni çözüm üretiyor
|21 Nisan 2021 16:23
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Google Android'in WebView bileşeni geçtiğimiz ay Gmail, Google Pay ve çeşitli bankacılık uygulamaları da dahil olmak üzere düzinelerce uygulamanın kilitlenmesine ve hata vermesine neden oldu. Kalıcı bir düzeltme yayınlanmadan önce 8 saat süren hatanın ciddiyeti, Google'ı başka bir felaketten kaçınmak amacıyla ek değişiklikler yapmaya itiyor.
Böylece WebView hataları nedeniyle yaşanan çökme problemleri ortadan kalkıyor.
Yeni bir rapora göre Google, çökmenin nedenini açıklayarak Web Görünümü iyileştirmelerini ayrıntılarıyla paylaşıyor. Şirket, web sayfalarını açmak için WebView'a güvenen tüm uygulamaların, yazılımın deney ve yapılandırma teknolojisindeki bir hatanın sonucu olarak çöktüğünü belirtiyor. Sorunu ortadan kaldırmak için Chrome ve WebView'ın yeni sürümlerini yayınlaması gerekiyordu.
Web Görünümü iyileştirmenin anahtarı, geçmişin kendisini tekrar etmesi durumunda uygulamanın iyi bir duruma dönmesini sağlayacak yeni bir Güvenli Mod. Google ayrıca Play mağazasında Chrome ve Web Görünümü güncellemelerini hızlandırmayı planlıyor. Ayrıca, uygulamayı denetleme ve olaylar sırasında kullanıcılarla daha iyi iletişim kurma sözü veriyor.
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